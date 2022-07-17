林佳龍喊新北大翻新 侯友宜：現正翻轉

民進黨新北市長參選人林佳龍指新北市沒有真正升格。(圖：林佳龍辦公室提供)

新北「侯、龍」大戰登場，民進黨 新北市長參選人林佳龍昨公布競選口號「新北大翻新」，直指對手侯友宜 未讓新北市真正升格；侯友宜昨說，他現在是新北市長，「新北翻轉是現在進行式」，他已完整規畫2030新願景，會努力帶領新北建設往前走，立足新北，放眼國際。

侯友宜、林佳龍近日將各自與同黨議員拍攝定裝照，代表選戰開打。林佳龍說，很多人心中認為新北這仗並不好打，但許多市民朋友告訴他，對這場選舉唯一的想法，就是新北一定要翻轉。無論從陽明山或觀音山看大台北，都需更高的角度看待首都圈，國道林口交流道的匝道建設也涉及跨域治理，放下本位主義才能找到解決方案。

林佳龍也說，新北大翻新用台語唸就是「新北大翻身」，新北已經升格12年，但沒有真正升級，也未鏈結在地與國際，侯友宜的能量已發揮極致，且遇到瓶頸無法跨域治理解決，因此換他上場，民進黨將團結作戰，對決同床異夢的國民黨與侯友宜。

侯友宜表示，他現在是市長，他不喜歡多談政治，只想好好做事；新北不但是北台灣的中心，1000萬人口的轉變崛起已是現在進行式，他立足新北、放眼國際，已經完整規畫2030新願景，他會讓新北市躍上耀眼的國際大都市，包括五股垃圾山轉變、三環六線，以及六大產業整體性布局等，就是要讓新北市不斷國際化、更進步。

昨天也是侯友宜屆齡卸下警察 身分的第一天，他在臉書貼文，這一輩子以警察為榮、以警察為傲，讓人民安居樂業是他最大的心願。新北市府昨舉行模範父親表揚大會，侯有感而發說，過往當警察、現在當市長都相當忙碌，對家庭的付出、關懷少了很多，他感嘆自己是「不太及格的父親」。