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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

賴清德赴日悼念安倍 日媒拍到進入安倍家

記者丘采薇／台北報導
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，安倍家祭將於11日舉行，副總統賴清德已經以蔡英文總統特使身分赴日，圖為日媒拍到賴清德的畫面。圖／讀者提供
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，安倍家祭將於11日舉行，副總統賴清德已經以蔡英文總統特使身分赴日，圖為日媒拍到賴清德的畫面。圖／讀者提供

日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，安倍家祭將於12日舉行，據悉，副總統賴清德已經以蔡英文總統特使身分赴日，11日早到日本。賴清德是1972年中華民國政府與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。

根據日媒畫面，賴清德11日早到日本後，進入安倍家，另據了解，陪同賴清德到安倍家的是駐日大使謝長廷。

賴清德赴日哀悼安倍 綠委：蔡英文的智慧和遠見

記者李承穎／台北報導

日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，副總統賴清德11日早已經以蔡英文總統特使身分赴日悼念，民進黨立委郭國文指出，蔡英文做出這決定，很有智慧遠見，除了表示對安倍敬意之外，在外交上也進行突破，賴清德臨時取消所有行程直接前往東京悼念，也表示感謝之意。

民進黨立委林俊憲指出，安倍是史上最挺台灣的日本首相，深得國際上尊重，國際也有很高的禮儀致敬，台日關係很親近，副總統前往日本致最深的哀悼，也是對安倍高度禮敬，蔡英文指派賴清德，也代表台灣的高度重視。

林俊憲說，若中國這時候再做政治解讀，就真的莫名其妙，因為這是不分國界的一種人道關懷。

弔唁安倍 游錫堃：已答應立院演講 因不幸無法實現

記者鄭媁／即時報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，立法院長游錫堃11日上午赴日台交流協會弔唁。對於8月是否將與台日關係協會長蘇嘉全代表台灣組特使團赴日弔唁，他表示，這是總統職權，他不清楚。

游錫堃表示，對安倍遇刺一事感到難過，在2000年到2008年之間，民進黨執政是朝小野大，當時他不管是去日本當特使或是友誼性訪問，都受到安倍慎重接待，令人感動。

游錫堃說，安倍曾答應到立法院演講，因疫情無法成行，後來又因選舉，事情又往後延，沒想到這個約定因為這次發生的不幸而無法實現，讓人感到很遺憾、難過。他也在追思卡寫上，安倍晉三的「高瞻遠矚」，為民主世界的貢獻，將「永垂國際青史」。

蘇嘉全隨後也前往日台交流協會低調致意，隨即離去並未受訪。

安倍不幸身亡，台灣民眾自發赴日本台灣交流協會獻花留言悼念。台日交流協會表示，上午邀個別貴賓弔唁、不對外開放，下午後於交協地下一樓大廳受理弔問簽名；弔問簽名受理時間，為自11日中午12時至下午5時，以及12日至17日的上午10時至下午5時。

安倍 賴清德 日本

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