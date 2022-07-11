新聞評論／蘇貞昌獨拉抬阿中 林佳龍能不在意？

蘇貞昌(前排右)與陳時中(前排左)10日上午前往中央興辦文山景美社會住宅「和隆安居社會住宅」預定地視察，兩人互動頻頻。(記者黃義書／攝影)

民進黨 選舉對策委員會開會拍板徵召衞福部長陳時中 參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長，行政院長蘇貞昌10日稍早偕陳時中視察景美社宅預定地，被視為是陳時中參選台北市長的起手式；蘇以「各就各位、精采可期」，盛讚陳、林二人，表示如果當市長必會有一番作為。只是，蘇挑選林佳龍缺席的場合做這個起手式，正應驗了林佳龍的憂慮，參選新北除了賠上自己的誠信，更未必是他日後平步青雲的捷徑。

兼任民進黨主席的蔡英文 總統這幾天密集約詢前交通部長林佳龍，徵詢參選新北市長意願，並找來黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等人說項，起先林佳龍仍說「不」，但有選對會成員提出，林所談的首都願景仍可實現，若林同意選新北，可採用雙北首都圈的概念涵蓋，且國民黨侯友宜是總統級的參選人，選舉過程有聲量，全黨會一起拚，藉此說服林佳龍點頭。

雖然，林佳龍過去一直表態不選新北，並直言新北並不是他的選項，民進黨在新北有很多優秀在地的人才，應該優先考慮他們，他努力打造自己的人設就是他是台北人、對台北市有理想、有規畫，形塑自己是「政治阿信」、「政治阿甘」形象。言猶在耳，但在這幾天來自蔡英文的密集勸進，林已動揺，長期建立的人設已經土崩瓦解。

林佳龍立場動搖後，在臉書分享一張從陽明山俯瞰大台北盆地的照片，闡述認為首都治理圈不能只有台北，也該加重新北的角色與功能，換來支持者同讚叫好，認同大台北首都圈、雙北生活圈共榮共好。只是，誠信可以用一張地圖來交換？林佳龍會不會太輕估選民的智慧？

林佳龍當然清楚，奔走經年，甚至不惜用「仇恨值」這樣的字眼打擊黨內同志，目的就是為了在首都和藍軍一較長短，如今時不我予，一夕之間說要棄台北、就新北，這個轉變必然大傷誠信，特別是新竹市前市長林智堅論文抄襲風波之後，任何有損誠信的事情都要絕對避免，林佳龍這番轉換跑道，實已未戰先傷。

不過，誠信的問題，並非林佳龍獨有，林智堅的問題更大，黨主席蔡英文、桃園市鄭文燦等人應該會設法幫解決，林佳龍更擔心的事情，10日早上就發生了。選對會下午才要拍板徵召陳時中、林佳龍，但蘇貞昌卻急著在早上「宣布」此事，雖用「各就各位、精采可期」盛讚陳、林二人，但鎂光燈卻集中陳時中一人，蘇導演的起手勢刻意選擇這種場合，能叫林佳龍不在意嗎？

其實，新系立委羅致政早有角逐新北市長之志 ，但他最在意的不是對手的實力，而是蘇貞昌的態度，結果表態半天，無人搭理，最後敗興而歸。

故事主角換成林佳龍，情況依然如此，最近談到轉戰新北，林佳龍強調為新北應該交給蘇貞昌決定及操盤。理由很簡單，如果想在新北選，有蘇貞昌的力挺不一定會當選，但如果沒有蘇貞昌的相助，肯定要輸得比蘇四年前還難看。新北此役，打不過侯友宜並無關宏旨，如果太傷元氣，就怕把日後拚搏的本錢都給輸掉了 ，那才是大大的不划算。