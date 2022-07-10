首長學歷鍍金寶地 中華大學接6000萬標案 洩官學潛規則

中華大學外觀。(記者張裕珍／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅遭爆中華大學碩士論文涉嫌抄襲竹科期末報告書，新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌也因同校畢業受波及。

竹竹苗3縣市首長林智堅、楊文科、徐耀昌的碩士都系出「中華」，中華大學不僅是地方首長學歷的鍍金寶地，中華大學近6年在竹竹苗也獲得逾6000萬(台幣，下同，約200萬美元)標案，被地方戲稱「標案王」，政學關係受關注。

多年來，許多在地政治人物都是「中華同學」。林智堅畢業於科技管理研究所，該所也是政界搖籃，楊文科、立委鄭正鈐、新竹縣前縣長鄭永金、新竹市前市長許明財，都是該所畢業生；國民黨 桃園市長參選人張善政還是該所特聘講座教授，中華大學碩士生還有新竹縣議長張鎮榮、前立委顏寬恒。

地方人士說，竹科人士、商界多就讀清大、交大EMBA，而政府官員、警檢調人員攻讀碩士，大多優先選擇中華大學，因為中華大學的在地關係好，懂得經營縣市政府關係，也會主動招攬官員來就讀，特別是找首長來進修對學校有加分，各取所需。

不具名學者指出，大學用在職專班的學位來養標案，通常會招攬公務員來進修，這是許多檯面下的潛規則，裙帶關係交織成綿密的官學體系，在面臨少子化、招生 不利虧損的壓力下，也是一條生存之道，這次在論文的風波中，就被赤裸裸攤在陽光下。

根據政府標案平台顯示，從2015年起到2021年，中華大學得標案件，新竹縣政府以約3059萬元位居第一，其次是新竹市政府約2181萬元，第3名是桃園市約1590萬元，第4名是苗栗縣881萬元。

根據近年的標案報告書，中華大學承接縣市政府的專案，包含交通規畫、旅遊服務、旅運需求與老舊建築物等。業界人士透露，投標在地政府的標案時，若打聽到中華大學也有參與，可能就會放棄投標，「只有中華大學能通吃新竹縣市政府的標案」。