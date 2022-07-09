蔡英文「1周3會」 林佳龍點頭戰新北 綠雙北就位

在蔡英文(右)半年來至少六度強力遊說下，林佳龍（左）最後點頭轉戰新北市長選舉。(本報資料照片)

民進黨 台北市、新北市布局有譜。經過多次溝通，民進黨主席蔡英文 昨天中午在總統官邸再度和交通部前部長林佳龍會面，懇談一小時後，林佳龍點頭同意為黨承擔參選新北市長。台北市長部分，蔡英文日前也已徵詢衛福部長陳時中 ，得到其願意選北市的正面訊號，可望在明天選對會上，正式拍板由兩人披掛上陣。

黨政人士表示，新北市提名過程一波三折，蔡英文一開始就先鎖定林佳龍參選新北市，因為內部民調就是林最高，黨內須推派最強的戰力；不過，林佳龍最初希望培養在地優秀立委，直到最近，其他縣市參選人陸續爆發爭議，且政治效應持續發酵，當務之急必須穩住新北，蔡英文也基於這些理由，一周內三度找林佳龍，密集會談。

據指出，新北市長選戰之所以重要，除要重點牽制應會競選連任的新北市長侯友宜，也要避免在台灣人口最多的縣市選戰潰堤，造成蔡政府提前跛腳，進而影響2024大選，已有總統前哨戰意味。

民進黨派系人士表示，林佳龍點頭參選後，接下來要面對的有兩大難題，首先是如何在四個多月的時間，在幅員遼闊的新北市衝出聲勢與選舉能量，因為若得票慘澹，對未來政治路將是非常重的一擊；更關鍵在於，以行政院長蘇貞昌為首，在新北市有相當影響力的蘇系，是否會真心相挺，有待蔡英文出手協調。

派系人士指出，先前立委羅致政退選新北市、媒體上對林佳龍不利的攻擊言論，傳是出於蘇系暗中作梗的耳語已不斷，且高層一直屬意林佳龍選新北，但蘇貞昌公開受訪卻從未表態是否支持。

該人士說，完成整合的民進黨年底在新北要抗衡侯友宜已有相當難度，實在沒有分裂本錢，盼高層既然都勸出了林佳龍，就要讓他有最好的戰鬥團隊，無後顧之憂。

台北市部分，蔡英文陸續徵詢包括林佳龍、陳時中等人。陳時中已表達願意一戰，由於林佳龍確定轉戰新北市，另一位高層名單內的人選、前副總統陳建仁則持續表態不參選。黨內人士評估，這兩天若無新變數，陳時中披掛上陣出戰首都幾已無懸念。