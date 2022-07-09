蔡英文「1周3會」 林佳龍點頭戰新北 綠雙北就位
民進黨台北市、新北市布局有譜。經過多次溝通，民進黨主席蔡英文昨天中午在總統官邸再度和交通部前部長林佳龍會面，懇談一小時後，林佳龍點頭同意為黨承擔參選新北市長。台北市長部分，蔡英文日前也已徵詢衛福部長陳時中，得到其願意選北市的正面訊號，可望在明天選對會上，正式拍板由兩人披掛上陣。
黨政人士表示，新北市提名過程一波三折，蔡英文一開始就先鎖定林佳龍參選新北市，因為內部民調就是林最高，黨內須推派最強的戰力；不過，林佳龍最初希望培養在地優秀立委，直到最近，其他縣市參選人陸續爆發爭議，且政治效應持續發酵，當務之急必須穩住新北，蔡英文也基於這些理由，一周內三度找林佳龍，密集會談。
據指出，新北市長選戰之所以重要，除要重點牽制應會競選連任的新北市長侯友宜，也要避免在台灣人口最多的縣市選戰潰堤，造成蔡政府提前跛腳，進而影響2024大選，已有總統前哨戰意味。
民進黨派系人士表示，林佳龍點頭參選後，接下來要面對的有兩大難題，首先是如何在四個多月的時間，在幅員遼闊的新北市衝出聲勢與選舉能量，因為若得票慘澹，對未來政治路將是非常重的一擊；更關鍵在於，以行政院長蘇貞昌為首，在新北市有相當影響力的蘇系，是否會真心相挺，有待蔡英文出手協調。
派系人士指出，先前立委羅致政退選新北市、媒體上對林佳龍不利的攻擊言論，傳是出於蘇系暗中作梗的耳語已不斷，且高層一直屬意林佳龍選新北，但蘇貞昌公開受訪卻從未表態是否支持。
該人士說，完成整合的民進黨年底在新北要抗衡侯友宜已有相當難度，實在沒有分裂本錢，盼高層既然都勸出了林佳龍，就要讓他有最好的戰鬥團隊，無後顧之憂。
台北市部分，蔡英文陸續徵詢包括林佳龍、陳時中等人。陳時中已表達願意一戰，由於林佳龍確定轉戰新北市，另一位高層名單內的人選、前副總統陳建仁則持續表態不參選。黨內人士評估，這兩天若無新變數，陳時中披掛上陣出戰首都幾已無懸念。
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