謝龍介：以鳳梨、愛文 迎戰黃偉哲的西瓜

國民黨提名台南市長參選人謝龍介做好準備，要以鳳梨、愛文、虱目魚、石斑魚迎戰台南市長黃偉哲的西瓜。(記者留學聖／攝影)

謝龍介接受專訪時表示，他長期關心農漁民，了解民怨，也懂得幫助農漁民並解決民怨，自信走得出去。

去年起先有鳳梨因有介殼蟲被大陸暫停進口，接著是石斑魚被驗出含有禁藥，也不能銷往大陸，農漁民更擔心陸續會有農漁產品不能銷往大陸，加上通貨膨漲，不但民怨在累積，也影響到選情。

謝龍介說，現在萬物齊漲，以往豬價是中秋節前價格最高，1公斤80多元（台幣，下同，約2.7美元），農民大賺，平日70到72元算小賺，現在因飼料大漲，1公斤拍72元卻是虧本。

之前一頭豬長一公斤肉要吃40元的飼料費，現在則要50元，也因為如此要轉嫁到消費者。從豬、雞、蛋到蔬果看到了許多民怨，民進黨也準備要救火，深怕會一把火燒起來。

長期來關心農漁民，協助建立銷售平台，「為什麼我可以走進漁村，因為農漁民知道我關懷他們。」但為什麼票投給綠，卻來找我陳情？謝龍介表示，來陳情的說「因為你比較會抗爭」，雖難免質疑這樣公平？但為何會幫忙？因為了解這個產業對農漁民不公平，「也因為如此，自己走得出去。」

謝龍介表示，台灣銷往日本 的水果是採銀貨兩訖，賣多少日商就給貿易商多少錢，經了解有貿易商是虧錢的。他說兩岸的水果交易採綠色通道，一天就可到大陸，其中愛文芒果最為嬌貴，能爭取多兩天上架就會大賺，若延宕就會虧慘，一盒由1200元跌到不到一半價格，日本因非炭疽病疫區，銷日的芒果要做薰蒸處理，若冷鏈沒做好，賣相就不好，也是要積極加強的重點。

謝龍介認為之前台灣鳳梨能大賣大陸，是他協助建立銷售平台，包含愛文、虱目魚、石斑的銷售也是如此，這次要以鳳梨、愛文、虱目魚、石斑來迎戰黃偉哲的西瓜。

上次選舉，韓流助陣，台南市許多國民黨 籍議員都以高票當選，黃偉哲的市長選戰也贏得不漂亮，謝說，韓國瑜 在選高雄市長時能形成強大韓流氣勢，原因之一是在北農擔任總經理時提高蔬菜拍賣價格讓農民獲利，進而突破派系，獲得農漁民支持，自信自己長期來幫助農漁民，同樣走得出去，並發揮母雞帶小雞的效應。