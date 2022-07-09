台南市長之爭 謝龍介攻桃山宴 黃偉哲批丟泥巴

國民黨台南市長參選人謝龍介（圖）直播間道具豐富，他特別藉副總統賴清德凸顯對手黃偉哲矛盾。(記者劉學聖／攝影)

府城戰火四起，國民黨 台南市長參選人謝龍介主攻現任市長黃偉哲捲入「桃山宴」疑雲，並質疑黃偉哲加入英派，形同背叛副總統賴清德 ，批黃「惦惦呷三碗公半」。對於謝出招，黃偉哲將以訟止謗，他說，就像四年前大創案，法院最後雖然還他清白，但選舉已結束，他成了最低票當選的台南市長，他也首度自清，「我不是新系、也不是英系」。

謝龍介和黃偉哲同一天接受本報系聯合報專訪，謝龍介預告將持續爆料，緊咬市府操守問題；黃偉哲則反擊，對手假檢驗之名，行丟泥巴之實。兩人隔空交鋒，砲火四射。

「給我四年，我給你們懷念40年。」謝龍介說，他將只做一任四年，因為台南民眾太喜歡民進黨 ，怕他做八年會等太久，所以他宣布只做一任，民進黨在台南縣市執政近30年，應該要政黨輪替、換人做做看，「台南民主聖地，不要連任的市長」。

對於黃偉哲的線民疑雲，謝龍介說，「抓耙仔」就是背叛，他也在市議會質詢黃，留美期間是否和交通部前部長林佳龍重疊，林是否為監控對象？黃說，「有重疊，但我沒害人」；謝質疑黃沒說明白，並指賴清德栽培黃偉哲，沒想到黃背棄賴加入英系。

謝龍介也緊咬桃山宴，他還說，賴清德是他接觸過的民進黨政治人物操守最好的，提醒黃偉哲「網路世代，可能一個議題就隨時翻盤」。

黃偉哲否認是新系或英系，也不是「小英男孩」，他說，只是做自己，沒有能力跨派系，他是「市民派、台南派」，更沒有做違背支持者的言行。他反批，謝龍介當年對賴清德「一生監督你一人」，其實是嚴重到指著鼻子叫罵，現在反為賴說話，他酸謝是可敬的對手、也是可變的對手。

黃偉哲反問，謝為何宣稱當選只做四年，外界解讀是否喊給民進黨下次想要接班的人聽？謝要如何只做四年，就讓人懷念40年？

對手謝龍介稱當選只做四年，台南市長黃偉哲（圖）反問，要如何只做四年，就讓人懷念四十年？(記者劉學聖／攝影)

此外，2018年最瘋狂的台南市長候選人「Crazy Friday（虧雞福來爹）」林義豐19日電音趴將宣布動態。謝龍介、黃偉哲異口同聲斷定，林義豐將成為年底選戰「第三人」。