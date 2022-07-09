複製貼上不掩飾 深綠醫師批林懶到人神共憤

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉抄襲，踢爆此事的北市議員王鴻薇（左二）昨赴中華大學遞交陳情書，校方派總務長梁秋國（右二）出面接陳情書。記者張裕珍／攝影

代表民進黨 競選桃園市長的新竹市長林智堅，因為論文疑似抄襲引發爭議，藍綠支持者對此事的態度呈現兩極。自認「獨派深綠」的精神科醫師潘建志也在臉書 提出自己的觀點，不但指出這對綠營的選情非常不利，甚至重話批評林智堅問題很大、「懶到人神共憤」。

本報系聯合新聞網報導，潘建志說，「這是有史以來最重要的一件論文抄襲疑案。」這件事對台灣的學術發展有深遠影響，林智堅的論文抄襲疑案會不斷被檢視到選前一天，對選情很不利，而他就算選上也頂多當八年桃園市長，「但學術發展，可是台灣立國的根本。」

潘建志分析此事發展有兩大盲點。第一，不論台大或中華大學，林智堅的論文指導教授出來簽字背書，就學術倫理是非常不適當的。學位不能私相授受，論文若有抄襲，不只指導教授要負連帶責任，情節嚴重者，連學校都會受罰。

第二，自我抄襲未註明出處。很多人以為自己的東西可以到處挪用、一魚多吃沒關係，反覆利用同份資料來謀取學術紅利或申請經費，但這是學術界人士深惡痛絕的陋習。

潘建志表示，使用相同研究、數據，只要能寫出不同的創見，不是太大問題，但林智堅的碩士論文跟竹科研究報告高達八成內容重複，而且是「毫不掩飾地把多段文章字句複製貼上Ctrl-c加Ctrl-v」，他認為問題很大，痛批「你也太懶，懶到人神共憤了！」。

潘建志指出，判定論文抄襲程度的系統，最常見的有Symskan和Turnitin，所有大學都有購買團體版供研究生使用。他在拿竹科報告來比對之前，用這兩個系統查詢林智堅的中華碩士論文，就發現分別有28%（Turnitin）和46%（Symskan）的文字與他人文章重複。

台北市議員王鴻薇昨天則赴中華大學遞交陳情書，質疑中華大學董事長、民進黨發言人李妍慧竟在林智堅臉書留言打氣，「是在護航、包庇嗎？」要求校方依內規「一個月」內完成涉抄論文調查審定。校方派總務長梁秋國接下陳情表示，依規定，審議委員會須於接獲檢舉案20日內組成，組成後一個月內完成調查，必要時得再延長一個月，教育部 規定則是四個月內完成調查，校方依規定辦理。

對此，林智堅桃園市長競選辦公室副主任黃任瑋表示，林智堅針對相關不實指控已委由律師完成提告程序，而校方也都對外表示將進行相關審查，呼籲民代勿耗費社會資源，以政治口水凌駕大學自主，企圖影響審查結果。

此外，據台北中國時報報導，王鴻薇9日上午將舉行記者會，披露林智堅放在中華大學圖書館的論文，書皮上面寫的完成日期是2008年8月，那就是論文發表日期，晚於竹科管理局7月結案報告，但林智堅用6月26日口試日期當作發表日期。

她強調，林智堅口試完後，論文一定會做調整，與正式發表論文時間，有時間落差，林智堅卻強辯、硬拗，用口試日期對外解釋，實則已嚴重違反《著作權法》。