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謝龍介控黃偉哲 向業者索賄千萬有吃飯，坦蕩蕩

記者蔡晉宇／台北8日電
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）7日北上召開記者會，爆料台南市長黃偉哲涉索賄，當事人納骨塔業者李瑞祥（右）及友人許進福（左）也出面還原飯局現場。(記者季相儒／攝影)
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）7日北上召開記者會，爆料台南市長黃偉哲涉索賄，當事人納骨塔業者李瑞祥（右）及友人許進福（左）也出面還原飯局現場。(記者季相儒／攝影)

國民黨台南市長參選人謝龍介昨天大動作北上舉行記者會，指控台南市長黃偉哲、律師和靈骨塔業者在飯局上，涉索賄新台幣720萬元（台幣，下同，約24萬美元）情事，並找來靈骨塔業者李瑞祥及其友人許進福出面，說明黃偉哲收賄細節，他明天也將告發業者涉行賄黃偉哲。

謝龍介昨天在記者會中公布相關支票、匯款單影本，也請來李瑞祥及其友人，還原黃偉哲及陳姓律師在桃山餐廳吃飯狀況。

李瑞祥說，本案源於2019年完工的台南市福龍寶塔，當時已取得內政部函可，向民政局申請土地及建物所有權人申請變更申請人、要換人經營，卻被台南市府刁難，認為納骨塔涉及買賣私權糾紛，依法駁回申請。

李瑞祥透過關係想要疏通，2020年10月1日在台南桃山日本料理餐廳，安排與黃偉哲、律師陳文禹等人餐敘。李瑞祥說，黃在吃飯時，用右手跟他比了「1」的手勢，代表要1000萬元，自己則比出「OK」的手勢，黃偉哲則說了五次，「你要先幫忙別人，別人才會幫忙你」。

謝龍介說，黃偉哲原索賄1000萬，事後業者透過議員議價到720萬元，行賄時間點為同年10月16日先匯220萬元給陳律師，11月12日再匯200萬元，隔天又匯300萬元；但因為靈骨塔案最後還是沒有通過，業者才憤而到高雄南機組自首行賄，又到台南地檢署按鈴申告。

謝龍介指控黃偉哲向納骨塔業者索取疏通費1000萬元，黃偉哲昨嗆這是惡意抹黑的選舉手段，「文旦之亂又來了，我絕對坦蕩蕩！」 嚴厲譴責謝龍介與所有想達成不法目的的特定人士，為捍衛自身清白，將對所有不實指控者提告誹謗，追究法律責任。

黃偉哲昨承認有吃飯，但是受議員邀約，且吃飯已是兩年多以前的事，許多的細節已記不清楚，吃飯索賄是欲加之罪何患無辭，完全虛構。

支票 國民黨 內政部

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