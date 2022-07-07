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民進黨推4縣市戰將 雙北7月17日前提名

台灣新聞組／台北7日電
民進黨6日徵召立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋（右二）參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka（左二）參選花蓮縣長、立委劉櫂豪（左）參選台東縣長，黨主席蔡英文（右）逐一為參選人披掛彩帶。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨6日徵召立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋（右二）參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka（左二）參選花蓮縣長、立委劉櫂豪（左）參選台東縣長，黨主席蔡英文（右）逐一為參選人披掛彩帶。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨中執會昨天一口氣通過徵召提名四縣市長參選人，包括彰化縣黃秀芳、嘉義市李俊俋、花蓮縣Kolas Yotaka、台東縣劉櫂豪，由黨主席蔡英文披掛彩帶。至於懸缺的雙北布局，民進黨秘書長林錫耀說，將力拚在17日全代會前完成雙北提名；選對會近日開會取得共識，很快就會推出最強人選，除了媒體曝光過的人選，近期也徵詢「想都沒想過的人」。

據悉，蔡英文本月4日、5日兩度勸進交通部前部長林佳龍參選新北市長，但林一再婉拒，建議優先考慮新北在地「有準備的人」。林佳龍昨也在臉書表示，請所有關心徵召提名的朋友放心，他一直是有運動家精神的人；台北市一旦決定由衛福部長陳時中上陣，他必定會全力支持。

雙北提名仍有變數，黨中央排除林佳龍選項後，傳出新系大老近日積極勸進屏東縣長潘孟安轉戰新北，但潘昨說，目前專心屏東縣政，無此規畫。黨內人士也指出，民進黨台北市人選目前仍以陳時中呼聲最高，前副總統陳建仁仍無意願參選，如果最後真的被蔡總統請出馬，參選台北市長機會比較高。

對於其他尚未拍板縣市，林錫耀說，新竹縣有兩個方案在斟酌，澎湖縣會提名最適合人選，馬祖正給黨部主委李問最後考量的空間。

獲得提名後，Kolas表示，她會盡速辦理交接工作，請辭總統府發言人現職。至於其他參選人是否帶職參選？林錫耀說，須考量全黨選舉策略，不是個別候選人的問題。

林錫耀指出，基於行政中立考量，任職行政機關的參選人，原則都會請辭參選，例如新竹市長林智堅、副市長沈慧虹，兩位在總統府服務的參選人也理所當然應辭職，現任立委則必須考慮全黨選舉策略。

在蔡英文領軍下，場內展現團結氣勢，但有意爭取參選台東縣長的前立委賴坤成在場外抗議，揚言不會輔選劉櫂豪。賴表示，現在公雞的羽毛冠被拔掉，沒辦法戰鬥，總要尋找下一個戰場，他將準備參選立委。

提名 蔡英文 民進黨

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