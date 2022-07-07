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宜蘭選情詭譎 就怕廉檢偵辦有動作

記者 林佳彣

宜蘭縣長選情詭譎，縣長林姿妙原連任呼聲極高，但年初捲入弊案風波，遭在野窮追猛打。從聯合報民調顯示，林姿妙仍領先民進黨參選人江聰淵約九個百分點，但隨投票日越來越近，廉檢偵辦動作是否再掀起波瀾，雙方陣營都繃緊神經。

林姿妙是宜蘭設縣以來的首位女縣長，上任之初雖然說話「憨慢」受質疑，但推動國中小學免費營養午餐、高鐵延伸宜蘭等直攻民生的政績，做事實在，深受縣民肯定，加上現任執政優勢，年底勝選原可預期。

不過，廉檢年初大動作搜索，一度衝擊林姿妙支持度，各方攻訐、流言甚囂塵上，甚至搜查行動還出現回馬槍，讓林的信任度大受質疑，林的金流也成為不容迴避的選戰議題。

弔詭的是，宜蘭地檢署迄今遲未有進一步動作，大選倒數不到五個月，坊間議論四起，檢方要是真掌握實質證據，早就起訴一干人，卻因雷聲大雨點小，反倒引發地方議論。

挺過連續被調查的打擊，林姿妙多了同情鼓勵，童玩節復辦振興地方的掌聲，更讓她聲勢逐漸回穩，地方已出現選舉年司法抹黑的聲音，國民黨近來也翻舊帳，將江聰淵的陳年司法案再攤上檯面反制，宛如一場藍綠「司法大戰」。

投票 民調 國民黨

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