公務員發表言論「需請示」 挨批惡法、箝制揭弊者

銓敘部規定公務員「代表機關或使用職稱」發表與其「職務有關」的言論，須事前取得長官同意。對此，基層公務員紛表憂心。（擷自Google Maps）

銓敘部日前公告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，公務員若代表機關或使用職稱發表與其職務有關的言論，必須事前取得長官同意。對此，基層公務員憂心公務機關會濫用規範模糊之處，任意打壓基層公務員的意見；在野黨立委也抨擊該辦法為言論審查、箝制言論自由的惡法。

時代力量立院黨團幹事長王婉諭指出，正是因為公務員在公部門服務，接觸相關業務，才會有更多了解、進而產生意見；若僅因「使用職稱」就須經長官事前同意才得以發表言論，很難不讓人質疑是事前的言論審查、對言論自由的嚴苛限制。

王婉諭也提到，草案中規定公務員的職務言論有損公務員名譽或機關信譽，將依情節輕重予以懲處或移送懲戒，「可能是對吹哨者和揭弊者的箝制」；公務員言論只要符合公益或非不實，就應受保障，她並呼籲銓敘部，「職務言論」定義應有明確界線，且應避免機關任意擴大解釋，限制公務員合理討論公共政策的言論空間。

獄政工會常務監事林文蔚分享切身之痛，2016年他曾因投書揭露監所無限期獨居監禁和電擊棒的管制問題，被記兩支申誡，他表示，犯罪矯正是重要的公共政策，揭露監所內部實況並提出反思，可以讓關心的民眾、專家學者及政府官員透過第一線監所管理員的眼睛，更清楚問題何在。

警察 工作權益推動協會常務理事蕭仁豪說，草案對於公務員基於公益發表的言論沒給予足夠保障，非常憂心現行公務機關會濫用規範模糊處，任意打壓基層公務員意見；尤其是警察，因工作樣態有更強烈的公共性甚至衝突性，需要更寬的意見發表交流空間。

據台北中國時報報導，國民黨 立委曾銘宗說，銓敘部是關在冷氣房制定法令，實際上不可行，若正式記者會、動態活動要回應問題，上級根本無法預先簽准；這是限縮主管機關發言，若因此被懲處，誰敢發言？

國民黨立委賴士葆也抨擊，這是另類打壓言論自由，該法案跟NCC「數位中介服務法」異曲同工，是趕在選舉前推出控制輿情的惡法，讓民主倒退。