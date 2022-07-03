大屋頂下／蔡政府抗疫的政治操作 單行道/單線道/無路肩

民進黨 政府的可怕本質，反映在從頭到尾將治理疫情 視為一種政治操作。

可怕的是：在疫情這樣的國家危機下，民進黨卻欲以「單行道加單線道」的手法來處理危機。自始即將「危機」視為他人不可插手的禁臠，而據為當局獨占的政治舞台，其中甚至涉及「綠友友」經濟勾結的重大嫌疑。

何謂「單行道加單線道」？

高端計畫就是最好的說明。蔡政府想要推出高端疫苗 作為對治疫情的主力，使之成為科技及政治上的雙料成就，這無疑是當局初始的方案。因此，一開始就把林全的BNT案掐掉，又對各方自購疫苗的主張極盡羞辱，更作出幾個佯裝也在接洽外購的假動作來敷衍社會視聽…。

當時的疫苗政策就彷彿只為高端開了一條「單行道」，而且又是一條「單線道」，禁止且防堵社會上其他自購疫苗的主張對高端超車競速。因此只見蔡政府獨自一輛抗疫大車在「單行道加單線道」上的最前沿故意慢速行駛，將其他車子都攔在後頭。這時的政策目標是：大家都等待高端跟上來吧。

但是，怎麼攔得住？由於鴻海，尤其是慈濟、佛光山都出面要求外購疫苗，當局終於攔不住了。再加上此際日本（自己不打AZ）及美國相繼贈送疫苗。單線道終於出現多線道，高端被進口疫苗超車，填補了疫苗供應的空檔，社會的緊張與焦慮獲得紓解。

假設，若無慈濟鴻海出面引進BNT；再假設，日美未大量捐贈疫苗（這應不在當局的預案之中）；再假設，最後台灣是被迫以御定的高端為疫苗主力，國民失去了疫苗的選擇權…。民進黨政府能想像那會是怎樣一場社會憤怒與政治災難嗎？

因此可說，台灣度過了疫苗這一關，民進黨應慶幸「單行道加單線道」的高端計畫失敗。

高端失敗救了民進黨，但高端逾期銷毀的疫苗卻由全民埋單。

再舉一例，「快篩陽不可視同確診」是另一條「單行道加單線道」。

五月疫情爆發，當局突然轉向「新台灣模式」，「重症求清零，有效管制輕症」，卻竟然完全不見「超前部署」。其實，此時各國「與病毒共存」的操作已提供完整的經驗，蔡政府連抄作業都沒抄好。問題從快篩劑開始：

一、供應的途徑：此時，快篩劑在世界上已成買方市場，貨源充足，議價的空間也大。照理說，當局只要據守EUA規格，以公帑購入，或公平開放進口即可因應供需生態。不料卻一方面操縱標案，欲由政府「選擇性」授權進口商；另一方面又限制個人進口，須經海關申報程序，且徵納行政規費。一出手，就將快篩劑的供應途徑堵塞住了，民怨爆發。這又是單行道，也是單線道。

再如，當局在初期貶抑唾液快篩劑的效果，陸續駁回了四十餘件進口申請，最後竟火速批准了與高端同一人脈的「福又達」，並自六月一日起，入境旅客以唾液快篩取代鼻咽快篩，也不再質疑其效果。「福又達」走的是不是「單行道加單線道」？

二、費用：有許多國家皆免費提供快篩劑。但蔡當局卻完全沒有免費供應全民快篩劑的預案，而是從每劑約三百元向社會喊價；殺價後在八大通路每劑售一八○元，而最低工資時薪是一六八元。後來，當局逐漸分類分段免費提供快篩劑，可見政府有此財力，但起初卻全無此念，令人不得不懷疑，目的是要將市場留給有待飼養的快篩蟑螂們。

三、快篩的流程功能：香港的慘痛經驗顯示，必須及時以快篩陽視同確診，才能解決流程壅塞的問題。但蔡當局不識殷鑑，起始仍堅持快篩陽必須經過PCR始能確診，這個轉折至少須耗二至三日，因此嚴重延誤了五日內給藥的黃金時間，且醫護體系亦不堪負荷。

此際，雙北屢屢建議速定「快篩陽視同確診」，但蔡當局卻嗤之以鼻，陳建仁甚至指柯文哲「完全不懂流行病學，去看看書」。因此，這也成了「單行道加單線道」，不容雙北超車。

最後，在五月廿六日，當局終於決定「快篩陽視同確診」全民通用，此時距雙北倡議已遲誤了近一個月。雙北終於「超車」。

在這段期間，當局「自主應變」的魔咒，陷民眾於恐懼與憤怒之中，全因「單行道加單線道」所致。

可笑的是，其間賈永婕接到一通求救電話，立即駕車親送五百支快篩劑到苗栗一家安養院。遲至約十日後，當局才決定免費提供快篩劑給各照護型機構。這個衛福部被賈永婕超車的場景，多麼可笑又可惡。

尤其，在當局進行快篩劑標案時，出現了高登、大鑫一類的離奇事件，莫名其妙地得標，又莫名其妙地棄標或調包。在這類標案中，「綠友友」的鬼影幢幢。民眾赫然警覺，當局起初難道也是想用「單行道加單線道」讓全民來消費這些「綠色通道」快篩劑？

更可怕的是，如高登案，迄今檢、警、調無人主動偵察，衛福部恍如沒事人，行政院沒人問，監察院無動靜。這個場景，複刻了國人對高端政商生態的質疑。此時，國人又發現，這一條「單行道加單線道」，居然甚至沒有路肩，連處理車禍的警察都進不來。

面對「單行道／單線道／無路肩」，有時輿論監督也此路不通。只說一句「許多孩子走了」，恐嚇罰你三百萬。三百萬是個小數目嗎？剛好夠陳明文「遺失」在高鐵上。

其實，民進黨這種「單行道／單線道／無路肩」的政治操作，貪婪又野蠻，不僅見於疫情治理，也見於廣泛領域。亦即：一個公共議題或公共危機，只容民進黨一黨作主張（單行道），不容其他意見或力量的競爭及參與（單線道），甚至關閉了路肩，使中立仲裁力量無由運作（檢警、司法、監察、大法官、輿論都告失能）。

最鮮明及最可怕的例證是兩岸政策。民進黨的「單行道」是仇中、舔美、台獨；且又是「單線道」，使民間主張和平、平衡美中台關係及護守中華民國的意見及力量幾乎沒有其他車道可行。而且，路肩也被當局封死，只容促轉會橫衝直闖，體制中幾乎已無中立仲裁力量。亦即，民進黨想將全民綁架在台獨，正如曾想要將全民綁在高端。

民進黨不可將國家生死視為他人不可插手的禁臠，不可將社會危機據為當局獨占的政治舞台。不能只有單行道，要容社會另有選擇；不能只有單線道，要容競爭或超車；更不可堵死路肩，也應容其他中立仲裁力量存活。