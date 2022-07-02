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學術、房產遭黑 柯志恩參選第三天就喊告

台灣新聞組╱台北2日電
一名自稱「翁達瑞」的人在臉書發文，質疑柯志恩一稿兩投，犯了「學術不倫」的缺失。(記者徐白櫻／翻攝)
一名自稱「翁達瑞」的人在臉書發文，質疑柯志恩一稿兩投，犯了「學術不倫」的缺失。(記者徐白櫻／翻攝)

繼昨天爆發美國房產爭議後，今天網路又出現「翁達瑞教授」指控柯志恩學術不倫；柯志恩質疑「翁達瑞」是化名，並表示，翁所提到的兩篇文章在airiti Library可查閱電子全文，她相信，陳其邁市長不會認同這樣的抹黑栽贓，綠營側翼若持續無端攻擊抹黑，不排除提告並求償1000萬元台幣捐作公益。

本報系聯合報報導，一名自稱美國大學教授的「翁達瑞」在臉書爆料，指稱柯志恩論文抄襲，一稿兩投犯了「學術不倫」。翁指出，淡江大學的個人網頁中，柯志恩列了14篇期刊論文，只有兩篇被登錄到谷歌學術搜尋，都是單一作者。

對此，柯志恩以「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」為題，晚間透過國民黨高市黨部發聲明稿駁斥與澄清。柯志恩表示，她不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為捍衛個人名譽及民眾權益，在與律師討論後不排除依選罷法提告，並將附帶求償民事部分1000萬元，全數捐給高雄在地孤兒基金會等公益團體。柯志恩呼籲綠營側翼自重，也望總統蔡英文節制破壞台灣民主的蠹蟲。

另據中時新聞網報導，對於柯志恩頻頻遭攻擊，資深媒體人趙少康昨受訪時表示，「綠營來打妳，表示妳構成威脅了，因為柯志恩條件當然很好」。他還說，現在是全世界置產，非要侷限在一個地方嗎？錢是自己賺的，在哪裡投資是自由，又不是貪汙來的，「這跟選舉、忠誠度有什麼關係？」

趙少康認為，柯志恩要加強跟地方連結，更深入了解地方需要，選舉最重要還是一個人的本質，是不是熱情、善良、遠見、有智慧、邏輯感、操守，這樣的人放到什麼地方都是適合的。

國民黨高雄市長參選人柯志恩發文駁斥網傳不實訊息。(記者劉學聖／攝影)
國民黨高雄市長參選人柯志恩發文駁斥網傳不實訊息。(記者劉學聖／攝影)

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