新聞評論／蔡政府假藉新法箝制言論 合法豢養側翼

打著「維護國民權利、保障消費者利益」口號，國家通訊傳播委員會（NCC）公布了《數位中介服務法》草案。綜觀法條內容及NCC之公開說明，可以得知，此法一旦通過，除對言論自由構成重大斲傷，更將使政府得以合法豢養側翼，成為打擊異己的利器。

《數位中介服務法》是由《數位通訊傳播法》草案擴充而來，實際上，該法還摻雜歐盟 《數位服務法》及英國 《線上安全法》之內容，如同大雜燴；在架構上，也與原本僅屬原則性規範的《數通法》大不相同。新法草案除對政府的網路管理擴權，對平台業者及使用者則課以司法懲處責任，更賦予所謂「專責機構」莫大權力，處處可見政府箝制網路言論之用心。

此法最受質疑之處是，各「主管機關」認定相關資訊有違法之虞時，可向法院聲請「資訊限制令」；在法院處分前，得要求平台業者加註警語。若主管機關認為有急迫性，甚至可聲請「緊急限制禁制令」，法院必須限時處理。儘管NCC聲稱，認定違法及下架與否的權責在法院；但僅就「檢舉權」和「加註警語」而言，已足以對網路言論自由構成莫大妨害，使業者或使用者產生寒蟬效應。然而，一旦發生錯誤指控，草案卻未訂定相關究責機制，這豈非縱容各機關濫權？

觀察蔡政府的運作，當下許多所謂「獨立機關」如NCC、促轉會或一般行政機關的選擇性執法已成常態，對不同立場之言論濫訴、濫訟。《社會秩序維護法》中的「散布謠言罪」近年被使用頻繁，即是明證，民眾議論時政經常挨告。《數位中介服務法》一旦通過，勢必發生「警語滿天飛、下架聲請塞法院」的現象，而且都是針對與蔡政府不同意見者而來。

新法中，還要求設立「認證舉報者」和「專責機構」兩項可議之機制。前者有向平台業者舉報的權利，而平台業者則必須「立即且優先處理」他們舉報之案件；後者則由NCC捐助25億元台幣成立「財團法人」，有權通知平台下架違法內容。這兩者，皆非「行政法人」，而是由政府片面授權或認證成立；皆將納入「公民團體」、「民間社團」或「專家學者」執行任務。既非行政法人，其人事、預算 、業務受到公開監督的強度即大大降低。表面上，法案雖稱兩者均應獨立行使職權，但各主管機關既掌握舉報者「認證」權，又掌控專責機構任命人事及預算權，兩者便極有可能變成聽命執政者行事的爪牙。

此外，此一「專責機構」的任務，還包括「推動具有新聞編輯內容之網路資訊服務提供者，建立實效自律及標章機制」。實際上，就是將網路新聞媒體納管。在目前無論電子或平面媒體都已建立網路平台的情況下，這等於是政府全面介入干預新聞。

蔡政府執政以來，「打假訊息」和「反認知作戰」無所不用其極，諸多與之唱和的專家、學者、民間團體如雨後春筍冒出，爭議事件頻傳。去年7月，國家安全研究院誣指「PTT 47人網軍名單」，及近期藝人郭彥均「很多孩子死了」之貼文被控是「認知作戰」烏龍，都是明證。明曰舉報，實則側翼。

試想，一旦這些親綠的專家學者或民間團體搖身變成「認證舉報者」或「專責財團法人機構」要員，那些民進黨側翼網軍則晉身成為體制內的違規舉報者；如此一來，台灣的言論自由還有活路嗎？沒有這項專法，蔡政府的擴權、濫權已經橫行無阻，再加上這些假「民間」的唱和，台灣言論自由還有活路嗎？