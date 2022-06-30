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觀察站／國民黨內亂若不止 藍天恐變綠地

記者 范榮達
國民黨徵召前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長。（本報資料照片）
國民黨徵召前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長。（本報資料照片）

「分裂的國民黨對上民進黨」是年底苗栗縣長選舉寫照，民進黨參選人徐定禎四年前雖以六萬多票之差敗給現任縣長徐耀昌，但拿下三成七選票不容忽視，如果系出藍營的水利署苗栗管理處前處長謝福弘與議長鍾東錦沒出現棄保而均分藍軍選票，恐讓數十年的「藍天」變成「綠地」。

綠營在苗栗從未執政，縣長選舉即使藍軍分裂，國民黨在苗栗始終執政。1993年，何智輝脫離國民黨違紀參選縣長，擊敗國民黨提名競選連任的張秋華，當年何挾地方劉、黃兩派聯軍勢力及財團後盾選上縣長，民進黨徵召的傅文政敗下陣。

何智輝當選後回復國民黨籍，但1997年競選連任時，傅學鵬也退出國民黨挑戰，當年何的政績及操守遭質疑，極富親和力與人望的傅拿下縣長寶座。傅當了八年縣長，雖沒回到國民黨，但仍被視為藍軍，之後劉政鴻、徐耀昌各兩任縣長都是國民黨籍，在傅脫黨扳倒國民黨提名者25年後，今年再度上演國民黨分裂戲碼。

不過與25年前不同的是，縣長徐耀昌掌握資源，近年地方派系勢力變化，前縣長傅學鵬及劉政鴻等劉派大老還有多大影響力？此外，年輕選民崛起更不容忽視，投票意向絕非傳統地方派系與勢力可影響，國民黨這一局選情沒有想像的樂觀。

國民黨提名之亂至今未休，昨天徵召的高雄和苗栗也埋下整合難題，藍營內亂若無法平息，何以團結迎戰擁有國家資源的民進黨？

國民黨 民進黨 提名

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