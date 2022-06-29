突為竹筴魚現身 陳時中嗆陸手段不當

陳時中28日下午突然現身疾管署記者室，他表示他在指揮官跟衛福部的角色，就是每件事盡力做好。(記者楊雅棠／攝影)

指揮官陳時中 染疫後神隱多日，僅於24日現身，以疫情 逐漸下降為由，自27日起不再例行出席疫情記者會，昨仍缺席，但下午4時卻突然現身，特別對外澄清台灣白帶魚、竹筴魚接連被中國大陸驗出新冠病毒一事，嗆大陸應加強管控，而非採取無端的貿易障礙。

外界批指揮官不參與防疫 記者會，而為選舉備戰。陳時中說，「有人在大樓下看我何時上班，我都有來，而且上次和大家見面（記者會）也沒很久」，各種猜測留言都有，每個人一段時間都有自己職務要做的事，「我在指揮官跟衛福部角色，每件事都盡力做好。」

他說，只有大陸針對冷凍食品外包裝驗新冠病毒，台灣出口端檢驗沒病毒，若當地進口驗出，那是當地要做管理。

陳時中表示，自己染疫後回來上班，便指示食藥署進行查驗，查驗基隆和宜蘭的公司，總共採檢八件產品，包括內外包裝共34件塗抹檢體，其中包括宜蘭的公司採樣五件不同製造批號的竹莢魚產品，內外包裝共20件塗抹拭子檢體、基隆公司的冷凍庫隨機採檢三件不同製造日期的產品，包含冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡等，採檢內外包裝共14件塗抹拭子檢體，27日傍晚完成檢驗，結果都是陰性。

陳時中強調，有些國家疫情期間做無謂指控極其不當，台灣自己檢驗證明產品沒問題，且世界各國只有中國特別有這樣針對冷凍食品外包裝檢驗新冠病毒，其他各國都沒有。台灣出口端檢驗沒有病毒，若當地進口驗出，「那是進口當地應該要做食品管理更貼切一點，不是無端做貿易障礙，禁止進口的手段，我們認為不當」。

至於選舉一事，他表示，各種猜測留言都有，每個人一段時間都有自己職務要做的事，「我在指揮官跟衛福部角色，每件事都盡力做好來」，更稱自己就算在染疫隔離期間，也都在想辦法幫助漁民，維持產品安全。