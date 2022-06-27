我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

黑白集／陳吉仲愛作秀 潘孟安不裝睡了

黑白集
銷陸石斑魚被禁，農委會大話連連，屏東縣長潘孟安砲打農委會毫無作為。(圖：屏東縣府提供)
銷陸石斑魚被禁，農委會大話連連，屏東縣長潘孟安砲打農委會毫無作為。(圖：屏東縣府提供)

銷陸石斑魚被禁，農委會大話連連，說要輔導轉銷其他國家。蔡政府和民進黨裝作此事沒發生，唯獨屏東縣長潘孟安火大了，砲打農委會毫無作為，至今未提供任何協助。農委會則辯稱，潘孟安是「誤會了」。

有什麼誤會？對岸宣布石斑魚禁令已半個多月，農委會主委陳吉仲除了指控大陸打壓，啥事也沒做。直到業者驚爆，被驗出禁藥的養殖場根本沒有出貨，是其他漁民的魚貨「借牌頂替」，才揭穿農委會的謊言。對此，陳吉仲還振振有詞，聲稱「借牌」是長年陋習，要怪就要怪ECFA。既知陋習，為何不改？

像農委會這樣啥事都不幹的部會，事前不把關檢驗，事後不檢討出事原因，陳吉仲還在那裡推諉卸責說大話，怎不令人火大！整個政府都可以繼續裝睡，但全台石斑有半數產自屏東，潘孟安再不講話，還對得起縣民嗎？

把所有責任都推給對岸及馬政府，這是蔡政府的拿手絕活；但要解決問題，卻是此路不通。在漁民檢舉後，漁業署才發現，兩度遭通報驗出禁藥又借牌的活魚搬運船都是同樣的兩家，才開罰15萬台幣(約5000美元)。如果農委會去年就認真追查，杜絕借牌惡習，這次會禍及全體業者嗎？

陳吉仲是作秀大師，就是少了一點誠實。問題更在，整個蔡政府陪著他裝睡，沒有人要面對真相。潘孟安這一砲，能打醒幾個人？

民進黨

上一則

賴清德腰椎開刀 臉書報平安

下一則

石斑被禁蘇緩頰 屏縣嗆：漁民很急 補助公文都沒下來

延伸閱讀

陸禁石斑魚 綠縣長公開嗆農委會 「中央與地方零接觸」

陸禁石斑魚 綠縣長公開嗆農委會 「中央與地方零接觸」
石斑魚被禁 爆出「借牌」陋習 陳吉仲推給ECFA

石斑魚被禁 爆出「借牌」陋習 陳吉仲推給ECFA
民進黨新北市長人選拍板？擬推羅致政牽制侯友宜

民進黨新北市長人選拍板？擬推羅致政牽制侯友宜
誇品農技、品管全球最棒 陳吉仲又惹議

誇品農技、品管全球最棒 陳吉仲又惹議

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41
指揮中心代理發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台指揮官陳時中隔離期滿未現身 羅一鈞揭原因

2022-06-20 10:21

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部