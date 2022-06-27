黑白集／陳吉仲愛作秀 潘孟安不裝睡了

銷陸石斑魚被禁，農委會大話連連，屏東縣長潘孟安砲打農委會毫無作為。(圖：屏東縣府提供)

銷陸石斑魚被禁，農委會大話連連，說要輔導轉銷其他國家。蔡政府和民進黨 裝作此事沒發生，唯獨屏東縣長潘孟安火大了，砲打農委會毫無作為，至今未提供任何協助。農委會則辯稱，潘孟安是「誤會了」。

有什麼誤會？對岸宣布石斑魚禁令已半個多月，農委會主委陳吉仲除了指控大陸打壓，啥事也沒做。直到業者驚爆，被驗出禁藥的養殖場根本沒有出貨，是其他漁民的魚貨「借牌頂替」，才揭穿農委會的謊言。對此，陳吉仲還振振有詞，聲稱「借牌」是長年陋習，要怪就要怪ECFA。既知陋習，為何不改？

像農委會這樣啥事都不幹的部會，事前不把關檢驗，事後不檢討出事原因，陳吉仲還在那裡推諉卸責說大話，怎不令人火大！整個政府都可以繼續裝睡，但全台石斑有半數產自屏東，潘孟安再不講話，還對得起縣民嗎？

把所有責任都推給對岸及馬政府，這是蔡政府的拿手絕活；但要解決問題，卻是此路不通。在漁民檢舉後，漁業署才發現，兩度遭通報驗出禁藥又借牌的活魚搬運船都是同樣的兩家，才開罰15萬台幣(約5000美元)。如果農委會去年就認真追查，杜絕借牌惡習，這次會禍及全體業者嗎？

陳吉仲是作秀大師，就是少了一點誠實。問題更在，整個蔡政府陪著他裝睡，沒有人要面對真相。潘孟安這一砲，能打醒幾個人？