新聞評論／六都選將皆「小英男孩」 民進黨淪一言堂

民進黨主席蔡英文。(本報資料照片)

民進黨 正式通過徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。主席蔡英文 在提名 大會上頻頻口誤，先把剛剛入黨的沈慧虹喊成「林慧虹」，又把「五星級」副市長唸成「五星旗」。次日，蔡英文為了彌補失誤親訪新竹，竟又當著沈慧虹的面誤稱她為「沈副院長」，顯示她對新人相當陌生。對於蔡英文的強勢拍板，黨內主流意見額手稱頌；對於新竹正副市長雙雙辭職參選後留下的市政空轉，則無人關切。

民進黨去年通過本屆縣市長提名特別條例，除了屏東舉辦黨內初選外，其他縣市的最終提名權都掌控在蔡英文手中。表面上雖仍有「選舉對策委員會」把關，實質上只是直接篩掉擾人的民主程序，由蔡英文扮演最後圈選的「上帝之手」。未公開的初選機制、不透明的民調數據，只要一小撮黨內菁英密室協商即敲定人選，宛如宮廷指定接班戲碼。民進黨的專制化，在蔡英文手中實現得相當徹底。

選對會的運作，一則可以「極大化提名權」，二則可以「極小化人事紛擾」，最可議的，是「黨內民主」完全被沒收。放眼六都，除了桃園的林智堅，包括已提名的高雄陳其邁、台南黃偉哲、台中蔡其昌，幾乎都是與蔡英文關係密切的「小英男孩們」。若再加上台北市熱門人選陳時中、新北市的羅致政，清一色是國王人馬。民進黨候選人講究的不只是能力，更要看和蔡英文的親疏遠近，「高層關愛的眼神」成為出線的關鍵。

為了林智堅更上層樓，民進黨去年企圖力推「新竹縣市合併升格」，不顧《地方制度法》的規定及國土均衡，要強推林智堅成為首任「大新竹市」市長。由於最後拗不過現實與法制規範，於是，蔡英文遂欽點林智堅改空降桃園。這種做法，一舉推翻民進黨過去「深耕地方」的理念。當年中生代的鄭文燦、林佳龍、林右昌等人長年蹲點地方，寫出滴水穿石的佳話。如今，林智堅的空降，宛如一場黑色幽默，嘲笑在地深耕是過氣的老派作風，蹲點十年還不如高層一個關愛眼神。就算被黨主席叫錯名字，只要跟對人，仍可被指定為百里侯接班人。

陳水扁主政時霸氣治理，私下則撒錢收買兼拉攏；儘管如此，當年黨內天王和公媽派仍不時和他唱反調。相形之下，蔡英文外柔內剛，卻以一人決策輾壓黨內的多元民主。曾經眾聲喧譁的民進黨，短短幾年，竟淪為不敢有異聲的一言堂。民進黨當下的寡頭政治，凸顯大家對「後蔡英文時期」的集體焦慮，英系必須牢牢抓住提名權才有安全感。

去年立院萊豬表決大戰，跑票的綠委林淑芬、劉建國、江永昌雖獲輿論肯定，卻遭綠網軍圍剿、黨中央停權。經此一役，綠委愈發集體馴化，不是投靠英系，就是成為英系同盟。最近的黑心快篩事件，食藥署未盡把關之責，但民進黨唯獨林淑芬一人仗義執言，點名「吃案」的食藥署長吳秀梅下台。其餘占國會過半的民進黨立委，則盡皆噤聲，彷彿此事不曾發生。這就是民進黨墮落的真相，全黨上下除了顧好政權、簇擁小英，好像再也沒有其他追求。

在蔡英文大權獨攬下，民進黨昔日百花齊放、百家爭鳴的景象，如今漸漸消失，進而枯竭。如今的百花，宛如失去生命的乾燥花，盤踞著政府要津，卻已不聲不響。蔡英文沒收初選，黨內制衡的力量幾遭閹割，全黨太過迷戀永續執政，卻遺忘了從政初衷。這片乾燥花，正是對台灣民主最大的戕害。