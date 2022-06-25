黑白集／指揮官變候選人 陳時中的「免役橋接」

陳時中表示，「搭火車不多，大部分都是搭高鐵」。(圖：指揮中心提供)

距離上次陳時中 主持防疫記者會將近兩周，24日他終於再度現身記者會。此際傳出，民進黨下周將提名他參選台北市長，連「競選辦公室都已找好」。確診期間未曾露臉的陳時中，顯另有「要務」要忙，至少得先想好如何向全民「告別」，卸下指揮官一職。

「半途落跑」這種事，倒也難不倒阿中。11日，他以「疫情穩定」為由宣布次日記者會停開，第二天就發現自己確診。無巧不巧，隔兩天，又發現衛福部多名高官均告確診。弔詭的是，後來確診的官員都已解隔恢復上班，唯獨陳時中以「仍快篩陽」繼續神隱，而他「參選北市」的傳聞也越發落實。

沒有陳時中的日子，羅一鈞在記者會唱獨角戲，倒顯得簡潔俐落。這布局，其實也暗藏「陳時中退場無妨」的氣球，儘管每日仍有100餘人死亡。陳時中現身前夕，政府7、8月將開放邊境 的宣示，則是出自陳建仁之口；莫非，這是兩人將「無縫接軌」的暗示？

在發給高端疫苗 緊急使用授權時，陳時中採取「免疫橋接」的巧門，讓高端跳過第三期人體臨床實驗直接上市。這不免讓人聯想，陳時中現在正使用同一手法，為自己進行「免役橋接」，利用確診、篩陽的轉身術，逐步讓「替身」上場代打，然後自己就可以安然脫身卸下指揮官甲冑去參選。恭喜台北市民！