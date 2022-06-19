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民眾黨內雜音指她是蔡英文側翼 黃珊珊怒斥：別再造謠

記者林麗玉／台北19日電
台北巿副巿長黃珊珊(中)19日上午在萬華連跑三個市場，參與商圈活動。（記者林麗玉／攝影）
台北巿副巿長黃珊珊(中)19日上午在萬華連跑三個市場，參與商圈活動。（記者林麗玉／攝影）

台北市副市長黃珊珊仍保有親民黨籍，傳出民眾黨內部有人不滿指「黃珊珊是蔡英文的側翼，不要再騙了。」對於蔡英文總統側翼一說，黃珊珊今天怒斥，每天都有不同謠言，今天又有人說她是誰的側翼，謠言就是看一看，如果大家都痛恨謠言，就請大家不要再造謠。

台北巿副巿長黃珊珊19日上午在萬華參加商圈活動。（記者林麗玉／攝影）
台北巿副巿長黃珊珊19日上午在萬華參加商圈活動。（記者林麗玉／攝影）

黃珊珊今天上午在萬華連跑三個市場、商圈活動行程，對於仍保有親民黨籍，有媒體報導，民眾黨內部有人不滿，並點出黃2012年參選立委時，用「假藍」分散正藍推派的蔡正元選票；2016年改用「半藍半綠」，結果當時的國民黨立委候選人李彥秀也被民進黨的高嘉瑜擊敗，指黃珊珊是蔡英文側翼。

對於民眾黨內有人不滿黃珊珊保有親民黨籍，黃珊珊今天說，「我講過很多事，不要講選舉的事情。」

不過對於遭指是蔡英文側翼，還有最近被質疑安插親戚小孩到市府工作，黃珊珊則怒批，每天都有不同謠言，「就好像今天又有人說，我是誰的側翼，謠言就是看一看，如果大家都痛恨謠言，就不要做造謠者」。

黃珊珊說，選舉不是人生的全部，台北市民都期望看到，政治人物對這個城市有什麼建言、或做什麼好事，而不是互相指責，回歸正常生活，就不會覺得這有什麼了不起。

蔡英文 國民黨 民進黨

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