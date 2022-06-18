新聞評論／濫「魚」充數與黑心鳳梨亂象 陳吉仲裝瞎？

圖為蔡英文總統（中）、農委會主委陳吉仲（右）與高雄市長陳其邁（左）在去年台灣鳳梨被大陸禁止進口後，到高雄大樹區視察鳳梨產區，大口吃起鳳梨。（本報資料照片）

中國大陸海關以檢疫及藥物殘留為由，一年來喊停多項台灣農漁產品進口；農委會主委陳吉仲則一概否認錯在我方，批評對方是政治操弄。但經追查，這回石斑魚被禁，似是出口商將未納管業者的魚貨冒充為合格業者養殖，因而出包。去年鳳梨遭禁後，陳吉仲祭出高額運費補貼營造開拓多元行銷假象，在衝量不求質下，多國出現台灣「黑心」鳳梨，形象及價格都崩跌。農委會不思提升產品競爭力，只是一味補貼炒短，終讓台灣農漁產品出口走進死胡同。

年初，陸方即以驗出兩項禁藥為由，暫停屏東兩家石斑魚養殖場進口。農委會並未認真檢討原因，事後隨意抽驗，便以「查無違規」了事。事實上，根據農委會統計，全台石斑魚養殖戶約2000戶，但納管外銷的合格養殖場僅458家，僅占兩成三。可笑的是，政府每次抽驗都只針對被形容為「資優生」的納管業者，當然查不出問題。結果，出口到對岸的，卻往往混摻了其他未納管業者的產品，如此「借殼外銷」瞎搞，能不出事嗎？

國台辦發言人馬曉光說，大陸海關去年起即多次向台灣通報石斑魚藥物不合格問題，但台方從未提供整頓改善的證據。台方則辯稱，過去多次檢測 都合格。但根據對岸的通報資料，卻發現這次出問題的兩艘漁船魚貨，系統登載的三家養殖場卻無出貨紀錄；實際貨源，是來自系統外的其他11家養殖場。活魚搬運船同時載運不同家養殖場的魚貨並不成問題，問題出在登載不實，這次極可能就是夾雜未納管養殖場的魚貨，或是合格養殖業者「借牌」給非納管業者，結果夜路走多真碰到鬼。

這些亂象，中央和地方難道都不知道嗎？農委會長期管理鬆散，坐視「借牌」、「借殼」出口的亂象不管，才會使問題一再惡化。事實上，每次對岸發布禁令，蔡政府一概推給「中共 打壓」，陳吉仲的第一時間一定先用政治語言回擊，完全不檢討我方是否有該補的漏洞。其結果，就是讓整個產業隨著政府的怠惰和僵硬反中陪葬。

事實上，中國大陸多年來因食安事件層出不窮，消費者食安意識提升，官方對食安管理也愈發重視。從今年起，大陸實施境外進口食品註冊新規，要求全球輸銷大陸的食品生產、加工、貯存企業，皆須依新的海關登錄制度辧理，就是要提升食安管理。反觀台灣，我們的食安現在居然要靠大陸把關，這是多麼諷刺的事！試想，受到層層檢核的出口農產品尚且如此草率，內銷給國人食用的產品又是什麼品質？政府動不動就呼籲國人挺本土產品，但官員有在認真把關嗎？

石斑魚遭禁後，陳吉仲夸言「鳳梨都能克服，石斑魚更沒問題」，但實情卻非如此。去年3月鳳梨遭陸暫停進口後，政府祭出「海外拓展獎勵計畫」高額補貼運費，許多盤商為了賺取運費利潤，一再發生非產季搶收水果以致品質低劣的亂象，連原本賣襪子的貿易商也都來搶分一杯羹。結果，新、日、加、澳市場都出現台灣鳳梨褐化「黑心」的現象，蟲害問題頻傳，讓台灣水果形象大傷。

農委會目前將九成鳯梨鎖定日本 市場，但《日本經濟新聞》兩月前已發出警訊，因品質不穩加上供過於求，台灣鳳梨在日本銷售及價格持續走跌。原本在日本一顆可賣七百日圓的鳳梨，如今只剩下兩百元之譜，在在說明農委會的出口補貼已走至末路，受害的還是果農。

看不見濫「魚」充數與「黑心」鳳梨的陳吉仲，真的是盲劍客嗎？（轉載自聯合報社論）