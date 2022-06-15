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65歲生日前夕 韓國瑜做了這件事呼籲響應

記者王慧瑛／高雄16日電
明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。(取材自韓國瑜臉書)
明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。(取材自韓國瑜臉書)

6月17日是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，韓說，疫情讓血液安全庫存量不足，他也想盡一分力幫忙紓解血荒，超過65歲想捐血須取得醫師同意才能發揮愛心，「趕快趁著年齡即將抵達門檻前趕快前來響應」。韓國瑜今天在臉書分享捐血照，不少人留意獻上生日祝福。

韓國瑜生日是6月17日，他說，今年生日前夕，有一件事始終惦記在心上，就是在滿65歲之前一定要再捐一次血。他說，近來受疫情與梅雨影響，捐血人數比以往減少，全台血庫拉起嚴重警報。

他表示，法規規定，只要超過65歲，必須取得醫師同意，才能在身體健康狀況下捐血，他要趁著年齡即將抵達門檻前趕快前來響應，希望為台灣醫療環境貢獻綿薄之力。

前年高雄市長罷免案通過後，韓國瑜的小內閣團隊解散，成員各尋出路。近年韓國瑜生日，韓團隊會辦聚會慶生兼敘舊，展現凝聚力，今年疫情嚴峻，前副市長李四川說，短期內大概無法相聚，但他會用Line向韓市長表達祝福與問候。

聊起近況，韓國瑜說，疫情嚴峻，大部分都待在家中，很少外出，還幽默地說「我絕對宅得住」。

最近高雄市長選舉突然變得熱鬧，藍營從之前找不到人出戰，最近表態者增多，群雄並起。韓國瑜不願多談2022高雄市長選舉話題，他正專心扮演台北市典亮慈善基金會董事長角色，投入公益事務，對高雄市長選戰目前沒太多關注。

明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。(取材自韓國瑜臉書)
明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。(取材自韓國瑜臉書)

韓國瑜 疫情 罷免

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