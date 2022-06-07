羅智強退出桃園市長之爭 李四川無意角逐高雄市長

高雄市前副市長李四川聲望高，市議員企盼他來當藍營母雞，但李沒有意願參選。(本報資料照片)

國民黨 桃園市長提名 風波不斷，傳出國民黨主席朱立倫結束訪美行返台後，可能啟動「換政」，讓有志參選者退回黨內初選。國民黨6日駁斥，並表示行政院前院長張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，絕無任何變化。

國民黨桃園市長參選人張善政在臉書貼出和羅智強的合照，表示自己期盼和羅一起攜手打造新桃園。(取材自張善政臉書)

台北市前議員羅智強日前向張善政「獻三策」，表示應補正程序正義，向黨中央要求辦理初選，羅6日上午指張已「軟性拒絕」，自己言責已盡，就尊重、沒必要再為難張；6日晚羅在臉書寫下「成全」，宣布退出桃園市長選舉。張善政表示，答應接受徵召就是努力向前，做好自己本分的事，選戰打好是唯一目標，只會看將來。

張善政與國民黨提名的台北市長參選人蔣萬安、基隆市長參選人謝國樑，6日拜會全國公教軍警消聯合總會，會場內一片支持聲，稱張是「用選總統高度」選桃園市長。張善政也表示沒聽過「換政」一說，接受徵召就會努力跑到終點，並表示對羅智強有百分百善意。

他也說，與羅智強之間的善意基礎是非常健全的；羅過去有些不滿，黨中央會花時間化解。蔣萬安表示，黨中央一定會加強溝通，團結一致，用大智慧集思廣益。

關於「換政」說法，國民黨表示，張善政是優秀的國家人才，能成為桃園市最好的市長；張早已經中常會正式提名，黨內將全力支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。

此外，國民黨高雄市長人選未定案，黨祕書長黃健庭7日到高雄和黨籍市議員座談，被勸進參選的前立委柯志恩6日透露，主席朱立倫6月初訪美前和前副市長李四川、葉匡時碰面，各別聽取意見，她與李四川、葉匡時都主張在地覓才，不能只考量今年底選舉，要布局長期經營，才是對高雄負責任做法。

李四川坦言，他和朱主席5月間有場聚會，兩人默契很好，「雙方都死心了，主席知道我沒意願」，他有建議辦一場「類初選」民調 ，各方有意願者都列入，作為提名或徵召依據，減少紛擾也服眾。

「黨中央不能關在冷氣房選人，促成在地整合是最要緊的事！」柯志恩說，黨中央徵詢過她意願，她是選項之一，不是唯一，也不是第一。柯也說，黨中央絕對不能再犯「桃園錯誤」，提名過程不論是協調或私下民調，不能忽略在地聲音。

高雄市黨部主委許福明表示，重點在於有機會勝選，人選並非一定要在地，即使是在地人選，但缺乏戰鬥力，無法發揮母雞帶小雞效果，在地議員也不會支持。