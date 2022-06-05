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新聞評論／民進黨人權起家 如今不斷踐踏人權

聯合報社論

過去以爭取人權、反抗威權體制對人民思想言論控制而起的民進黨，全面執政後，卻一再留下踐踏人權的紀錄，不管是對人民言論自由的壓制，或以國安之名對人身自由的限制，手段較之他們指責的威權時期毫不遜色。

尤其曾自稱「人權律師」的行政院長蘇貞昌，如今不僅成為言論自由殺手，更將維護基本人權的程序正義拋諸腦後。藝人郭彥均臉書貼文「看到這麼多孩子，就這樣走」發酵後，蘇貞昌怒批是謠言、下令究責查辦，只是蔡政府踐踏民意、扼殺言論自由的一例。

蘇貞昌完全忘了，5月受政府之邀來台的國際審查委員，在關於台灣落實國際人權公約報告提出的審查意見中，批評政府在疫情期間，依《社會秩序維護法》第63條散布足以影響公共安寧的謠言，大量追究處罰，範圍過廣，足以引起寒蟬效應，且未在限制言論自由與國家安全、公共健康或道德間取得平衡。

但蔡政府透過社維法追究民眾言論責任，何止於疫情期間；從批評文化政策、反對進口萊豬，到質疑選舉規畫不公，不管是教授、學生或家庭主婦，都可能被警方找上門「查水表」。而檢警調對批評政府的「假訊息」查辦迅速，執法人員勤於在虛擬世界中搜尋對政府不利的言論，但對於政府被指控的黑箱，如疫苗採購等弊案，卻毫無作為。

必須警惕，這不是個案，而是整個蔡政府結構性威權化的作為！就像台灣疫情仍處高原期、連續多日有孩童死亡之際，指揮中心不思面對問題，指揮官陳時中還在配合蘇貞昌演出追究言責的法辦秀。更不用說指揮中心兩年多來以防疫之名，透過電子圍籬、天網系統、簡訊實名制等對人民行蹤監控的手段，屢遭人權團體質疑。

更諷刺的是，過去許多民進黨員都曾指社維法有違憲之虞，要求廢除，如今社維法竟成民進黨政府查辦「假訊息」的最佳利器。但面對大量的假訊息案，不少法官都在判決中強調屬人民言論自由而裁定不罰。更有法官在判決中寫下：倘台灣實為多數人自詡之亞洲民主燈塔，對少數言論更應有肯定其發言之雅量，進而捍衛不同立場之意見進入言論市場接受討論、檢視，並非每每以認知作戰為名，政府選擇性揭露資訊，再因部分媒體自律使異見漸消失於無息，達其維穩之目的。

蔡政府又不斷以國家安全、境外勢力介入、認知作戰等口號，當作反中保台的執法藉口。過程中對人權的傷害，不只是箝制人民言論，還包括警察在面對人民陳抗的新枷鎖，拒馬愈架愈高、人民表達心聲的距離愈拉愈遠，甚至演出警察藉假摔移送陳抗民眾；對國安共諜案件偵辦更是政治凌駕證據，從新黨青年軍案到向心案，都充斥著以國安之名羅織罪名的手法。

促轉會剛完成的任務總結報告中，對國安情治系統加害行為圖像的描述，指過去政府機關以反共、國家安全為名，對社會進行嚴密的部署；當每個人可能因「不妥言行」被紀錄與回報，不只裂解了社會信任，「隔牆有耳」、「人人心中有個小警總」等語詞，更成為台灣社會世代相傳的共同語言。然而，這樣的加害者行為圖像，對照這幾年執政者作為，有何差別？

蔡政府輕易以公共安寧或國家安全為名，限縮人民基本權利；所謂的保障人權，只是執政者另一個文青口號的裝飾品。但執政者權力不受節制，只容許社會上存在一種聲音，對社會造成的傷害有多大，歷史早有答案；而執政者自掘墳墓，歷史殷鑑也不遠。

疫情 民進黨 警察

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