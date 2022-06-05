我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

釋憲案屢見熟面孔 「學閥」交好大法官影響司法走向

記者王宏舜、蕭白雪／台北5日電
近年來多起釋憲案中，大法官所指定的學者專家、機關代表人，不乏與特定大法官交好者，讓憲法法庭公正性受到質疑。（本報資料照片）
近年來多起釋憲案中，大法官所指定的學者專家、機關代表人，不乏與特定大法官交好者，讓憲法法庭公正性受到質疑。（本報資料照片）

大法官在軍公教年改與黨產條例釋憲案、及前不久的萊豬案判決，結果幾乎都「不令人意外地合憲」，其中部分鑑定人、機關代理人不乏常見面孔，所提意見也都不出所料地成為大法官結案的主流見解，讓當今大法官更難脫「配合政策解釋」之疑。

以軍公教年改案為例，當時擔任國防部代理人上憲法法庭辯論的有台大法律系教授林明昕、孫迺翊及律師尤伯祥；其中，林明昕在黨產條例的釋憲案中，也是黨產會的代理人之一，孫迺翊在萊豬案同樣是行政院、衛福部等行政機關代理人，萊豬案的政院另名代表洪偉勝，也是公務員年改案的機關代表；尤伯祥同時也是促轉會委員。另外，在黨產案及年改案都擔任鑑定人的則有台大教授劉靜怡。

法界人士指出，林明昕是許宗力相當親近的學生，當初蔡英文總統要提名許宗力出任司法院長時，外界質疑有違憲之虞，林明昕當時以公法學者身分受訪，稱曾擔任過大法官的許宗力是「再任」、不是「連任」，「看不出來有違憲」。他還強調許宗力是學養很高且相對年輕的學者，樂意溝通，擔任司法院長很合適。

許宗力2016年底在爭議聲中出任司法院長，隨後，林明昕成為全國司法改革國是會議委員之一、隔年更以學者專家身分，獲聘為司法院人事審議委員委員。許宗力上任後力推效法德國，建立裁判憲法審查制度，司法院為此與德國的出版公司簽約授權國內出版「德國聯邦憲法法院法逐條釋義」，由留德的法學博士、博士生翻譯，林明昕則擔任總召集人。

外界會疑惑。在政治敏感性高的釋憲案中，為何總是老見到特定學者、專家？雖然公務員年改案的鑑定人之一雖有公務體系出身的李來希，但他的說法並未被採用，印證「找來了也不一定會聽他的」此一說法。

司法院官員指出，大法官邀請專家學者，一來可能考量敏感案件的平衡，也要審酌專家的學經歷背景、有無相關研究，學者的留學國背景也是重要的挑選因素，比較法的研究、問題的廣度、法制史背景都要考量。

從憲法法庭的言詞辯論人選，常見一些教授以專家學者或相關機關代理人身分出現，同時又活躍司法院活動，或身兼懲戒法院的參審員，或許他們學有專精，但外界憂慮的可能是他們和部分大法官本來就交好，「學閥」影響司法議題走向，壟斷話語權。

大法官 德國 國是會議

上一則

台灣對陸港出超 破千億美元創新高

下一則

水利會改制釋憲 受邀學者疑未利益迴避

延伸閱讀

德州新法禁社群媒體刪文 聯邦最高院暫時駁回

德州新法禁社群媒體刪文 聯邦最高院暫時駁回
台義爭女 憲法法庭判違憲 5大法官批干預家事訴訟

台義爭女 憲法法庭判違憲 5大法官批干預家事訴訟
保守派內鬨 「羅訴韋德案」是否推翻添不確定性

保守派內鬨 「羅訴韋德案」是否推翻添不確定性
大法官湯瑪斯妻子 施壓亞利桑納議員 要求推翻大選結果

大法官湯瑪斯妻子 施壓亞利桑納議員 要求推翻大選結果

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
黃子佼開心迎接愛女黃玉米出世。圖／摘自臉書

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

2022-05-29 11:25

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一