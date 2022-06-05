釋憲案屢見熟面孔 「學閥」交好大法官影響司法走向

近年來多起釋憲案中，大法官所指定的學者專家、機關代表人，不乏與特定大法官交好者，讓憲法法庭公正性受到質疑。（本報資料照片）

大法官 在軍公教年改與黨產條例釋憲案、及前不久的萊豬案判決，結果幾乎都「不令人意外地合憲」，其中部分鑑定人、機關代理人不乏常見面孔，所提意見也都不出所料地成為大法官結案的主流見解，讓當今大法官更難脫「配合政策解釋」之疑。

以軍公教年改案為例，當時擔任國防部代理人上憲法法庭辯論的有台大法律系教授林明昕、孫迺翊及律師尤伯祥；其中，林明昕在黨產條例的釋憲案中，也是黨產會的代理人之一，孫迺翊在萊豬案同樣是行政院、衛福部等行政機關代理人，萊豬案的政院另名代表洪偉勝，也是公務員年改案的機關代表；尤伯祥同時也是促轉會委員。另外，在黨產案及年改案都擔任鑑定人的則有台大教授劉靜怡。

法界人士指出，林明昕是許宗力相當親近的學生，當初蔡英文總統要提名許宗力出任司法院長時，外界質疑有違憲之虞，林明昕當時以公法學者身分受訪，稱曾擔任過大法官的許宗力是「再任」、不是「連任」，「看不出來有違憲」。他還強調許宗力是學養很高且相對年輕的學者，樂意溝通，擔任司法院長很合適。

許宗力2016年底在爭議聲中出任司法院長，隨後，林明昕成為全國司法改革國是會議 委員之一、隔年更以學者專家身分，獲聘為司法院人事審議委員委員。許宗力上任後力推效法德國 ，建立裁判憲法審查制度，司法院為此與德國的出版公司簽約授權國內出版「德國聯邦憲法法院法逐條釋義」，由留德的法學博士、博士生翻譯，林明昕則擔任總召集人。

外界會疑惑。在政治敏感性高的釋憲案中，為何總是老見到特定學者、專家？雖然公務員年改案的鑑定人之一雖有公務體系出身的李來希，但他的說法並未被採用，印證「找來了也不一定會聽他的」此一說法。

司法院官員指出，大法官邀請專家學者，一來可能考量敏感案件的平衡，也要審酌專家的學經歷背景、有無相關研究，學者的留學國背景也是重要的挑選因素，比較法的研究、問題的廣度、法制史背景都要考量。

從憲法法庭的言詞辯論人選，常見一些教授以專家學者或相關機關代理人身分出現，同時又活躍司法院活動，或身兼懲戒法院的參審員，或許他們學有專精，但外界憂慮的可能是他們和部分大法官本來就交好，「學閥」影響司法議題走向，壟斷話語權。