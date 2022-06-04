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冷眼集／監院不給請假紀錄 開放做半套

記者 蔡晉宇

監察院存廢議題持續受討論，在監察院長陳菊主張「當一天和尚，就要敲一天鐘」的基本態度下，仍為院務運作上緊發條、展開改革，其中「開放監院」正是核心事項之一。朝向更公開透明的大方向固然值得肯定，但討論了半天，卻連在野黨立委要求，要檢視監委缺席彈劾審查會的請假紀錄，都被以保密事項為由拒絕，改革做半套，不免可惜。

據悉，監院內部意見未能整合，是開放監院成果受阻的主因之一。院內部分意見主張，比照立法院一樣的會議公開程度，在排除國防機密、特殊陳情人個資的情況下，是完全可行的；但另一派意見仍多有疑慮，結果就是相關改革牛步，窒礙難行。

目前監院除了每月發行電子報，向民眾說明本月業務進展外，被視為公開透明指標的「談話會做成公開會議紀錄」、「各委員會開會內容比照立院公開」、「彈劾審查會討論過程適度揭露」等三大項目無一達成，監察權如何運作，依然霧裡看花。

以近來檢察官陳隆翔二度彈劾案為例，監委林國明在審查會中扮烏鴉，投下唯一反對票，但因討論過程不能公開，在參與人士三緘其口下，林國明作何主張至今不得而知。但行使彈劾權效果強烈，特別又是爭議的社會矚目案件，民眾對於討論過程，當然有知的權利。

監院的其他改革同樣是「擠牙膏」，面對質疑到什麼程度，才開放至對應水平。先前陳菊關切過多缺席彈劾審查會情況，在野黨立委要求公布名單，監院即消極抵抗，還是立委自行透過每回參加者名單統計，土法煉鋼才大略拼湊出事件原貌。難怪在野黨高度質疑，為何連請假紀錄都要保密？

監院近來烏煙瘴氣，先是面對中研院前院長翁啟惠案「公親變事主」提出再審，陳隆翔案二度彈劾也引發法界大反彈，但在多事之秋採取保守心態不接受外界檢視，絕非正辦。開放監察院就要大開大闔，讓陽光進得來，才有與社會對話、一掃陰霾的機會。

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