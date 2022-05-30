網友齊轟湧負評 蘇貞昌改口 ：不是針對任何個人

「很多孩子都走了」風波延燒，行政院長蘇貞昌改口「不是針對任何個人」。（記者林俊良／攝影）

藝人郭彥均在臉書 分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，前天行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」將究責、查辦。消息一出，大批網友前往蔡英文 總統臉書洗版，紛紛標記「很多孩子都走了」，聲援郭彥均。面對網路風向負評洶湧、蘇貞昌昨天改稱，「不是針對任何個人」，刑事局也出面澄清說，初步認定內容屬於「對社會議題的關心」，沒有要約談郭。滅火意味濃厚。

至於前天在疫情記者會上主動拿出「不實訊息可開罰台幣300萬（約10.2萬美元）」手板的指揮中心指揮官陳時中昨天也改稱，台灣是言論自由的民主國家，對於任何新聞、訊息，要被定義為妨害法律，要符合惡、假、害等三大要件，且形成社會不良影響，才有可能成案，不管是被通報或被舉發的案件，最終被起訴的案例其實不到三成。

蘇貞昌前天表示將查辦郭彥均，除了引發在野黨質疑，不少藝人及網紅「館長」陳之漢也發聲聲援郭。郭彥均27日發表道歉文，澄清指他文中所提「很多孩子走了」，並非指有單位隱匿疫情不報，裡面的數字就是指揮中心公布的數字，沒想到造成誤解。

該文引來許多力挺之聲，不僅按讚數高達3萬多筆，留言高達2萬多筆；不滿的網友更轉往蔡總統及蘇貞昌等人的臉書「蓋樓」，蔡英文最近一篇引述台大兒童醫院小兒科主治醫師李秉穎談小孩染疫的臉書貼文，底下留言數也高達2萬多筆，但多以負面居多。過去更新臉書頻繁的蔡英文，昨天罕見一整天都未有新文。

一席「查辦說」引發網路負評，蘇貞昌昨重新表態說「不是針對任何個人」，由權責機關依法公正辦理就好。他說，台灣是一個充分保障言論自由的國家，也是在認知作戰的最前線，保護孩子、保護民眾健康要做好防疫，保護國家、社會安定對資訊戰也不能鬆懈。

總統府及民進黨 中央昨天都沒有回應，採取冷處理的態度。但據悉，民進黨內許多公職私下也認為蘇貞昌第一時間的回應不妥，尤其許多幼兒的家長都是年輕族群，也是蔡英文及民進黨的支持者，再辯下去對民進黨沒有好處。