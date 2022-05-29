聲援郭彥均 柯文哲：今天不說話，明天說不了

台北市長柯文哲聲援藝人郭彥均，指出「今天你不說話明天你說不了話」。（本報資料照片）

藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦；民眾黨主席、台北市長柯文哲 昨晚發文指出，如果不是害怕，家長怎會冒雨幫孩子排隊搶打兒童疫苗 ，他看不出郭彥均PO文有那裡煽動、造假，強調事實不會因沒有聲音，指出「今天你不說話明天你說不了話」。

柯文哲在臉書發文表示，討厭人民發問，甚至把任何對政府的質疑都打成造假，進而箝制人民發聲，這是國家機器對人民的壓迫。如果不是害怕，這幾天怎麼會有這麼多家長，冒著雨幫孩子排隊搶打兒童BNT疫苗？如果不是恐懼，新聞怎麼會連續幾周討論台灣的兒童重症與死亡率？

柯文哲說，「藝人郭彥均PO文#很多孩子都死了，我看不出那裡煽動、造假？他只是呼籲大家保持社交距離 、避免疫情擴散，不要再給醫護製造壓力。就這樣，被出征到刪文，蘇大院長還親自下令要調查，把社維法、傳染病防治法變成政府箝制人民的工具。不能質疑，不能發問，只能歌功頌德，只能高呼萬歲。」

柯文哲指出，一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失，更註明「今天你不說話明天你說不了話」。

柯文哲22日確診，當時因擔心感染妻子陳佩琪、兒女，當晚便入住到同樣確診的朋友家中。他26日在防疫記者會中指稱自己兒子和次女確診，還發高燒送急診。不過卻有網友質疑發燒為何可送急診，北市府發言人陳智菡指出，柯的兒子不只盜汗、發冷，起身時往後倒，無法扶東西，有點失去意識，才緊急叫119。

陳智菡指出，柯的兒子是在24日就有些不舒服，但快篩沒有呈現陽性，25日傍晚看起來非常不舒服，陳佩琪摸兒子身體有盜汗發冷狀況，要起身時還往後倒，無法扶東西，有點失去意識，當時很緊張，兒子被扶起來時搖搖晃晃、步伐不穩、跌跌撞撞。陳智菡指出，因柯市長在隔離中，聽到也很緊張，立刻做處置，緊急叫119。