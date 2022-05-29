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「很多孩子走了」不能說？蔡英文臉書被灌爆

記者蔡晉宇／台北29日電
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。（本報資料照片）
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。（本報資料照片）

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責、查辦；蔡英文總統也並未表態支持言論自由。消息一出，大批網友前往蔡總統臉書洗版，留言「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」，形成一股聲援潮。

在蘇貞昌強勢表態下，指揮中心指揮官陳時中昨天下午強調，可依傳染病防治法可開罰300萬元台幣（約10.2萬美元）或三年以下有期徒刑、拘役。刑事局則指出，不排除約談郭彥均等人到案說明。

大批網友則在蔡總統臉書，已標記方式留言，「很多孩子都走了」，以示聲援郭彥均。國民黨立委林奕華留言，要保護孩子的蔡總統只在兒童節才找得到嗎？網友也說，「今天你不說話，明天你說不了話」、「說個笑話，民主進步黨」。但也有反面意見認為，多少才算很多，質疑郭彥均言論其實就是造謠無誤。

國民黨主席朱立倫也批，「如果講真話要被法辦，那就連我也法辦」。他質疑，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人？根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題。多位公職參選人今天將到刑事局門口，訴求「很多小孩走了，要辦一起辦」。

國民黨團總召曾銘宗質疑，郭彥均在臉書的分享是可受公評之事，政府還要恫嚇法辦，這是什麼社會，比戒嚴時期還戒嚴？

民進黨立委高嘉瑜昨也在臉書貼文指出，「這幕後有組織的操作是否刻意製造恐慌值得追查？但個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇。」

蘇貞昌的一席話引發各方反彈，五小時後，政院以新聞稿強調蘇揆「並非針對單一藝人的發文」。郭彥均昨回應「我希望社會更加和諧，也希望事件平息」。

臉書 國民黨 陳時中

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