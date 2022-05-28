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「很多是幾個？ 」韓國瑜：生命的重量 可以量化嗎？

記者袁志豪／即時報導
韓國瑜發文指出，為人父母必須花上多麼大的心血，才能呵護一個孩子，這些生命的重量，難道是可以量化的​​嗎？這樣的言論，根本不配稱之為人。​​本報資料照片
韓國瑜發文指出，為人父母必須花上多麼大的心血，才能呵護一個孩子，這些生命的重量，難道是可以量化的​​嗎？這樣的言論，根本不配稱之為人。​​本報資料照片

台灣藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦，前高雄市長韓國瑜發文指出，為人父母必須花上多麼大的心血，才能呵護一個孩子，這些生命的重量，難道是可以量化的嗎？這樣的言論，根本不配稱之為人。

韓國瑜表示，一個母親懷胎十月，要忍受多少腰痠、孕吐的辛苦，生產時要承受多麼巨大、撕裂的痛楚，才能讓一個小生命誕生？孩子出生後，面臨現在的高房價、高物價、空污、疫情、治安等多重威脅，為人父母又必須花上多麼大的心血，才能呵護一個孩子，從襁褓逐漸茁壯到能站立、會走路、牙牙學語喊出第一聲「爸爸、媽媽」？

韓國瑜說，人之所以為人，是因為有人性、有感情，相信沒有多少人能夠承受失去至親之痛，每失去一個至親，心痛的程度根本無法用言語比擬，倘若今天失去的是你的至親、倘若你失去的至親到了新聞上，只變成一個個冰冷的數字，然後被第三者如此冷言冷語的問到：「很多是幾個」、「幾個叫很多」。這樣的言論，根本不配稱之為人。

當喪子的父母們心痛無比時、當有人跳出來陳述一個正在發生的悲劇，呼籲大家心疼醫護、做好防疫時，要面臨的是網軍獵巫、是被官員喊告、是可能面臨巨額罰款；這裡是台灣，是大家最自豪認為我們是民主國家的台灣。這一切真的太令人痛心、令人遺憾。衷心希望全天下所有孩子都能平安健康長大，所有父母都能不再面臨錐心之痛。

韓國瑜 疫情 防疫

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