高雄市長人選難產 李四川「委屈說」炸鍋

距離高雄市前市長韓國瑜罷免投票 近兩年，高雄市前副市長李四川昨突然在臉書 發文談「委屈」，引發不小迴響，多名議員及前市府團隊的鄭照新、曹桓榮等人紛留言；市議會國民黨 團說，黨團議員與基層真的強烈希望李四川能代表國民黨參選市長，盼黨主席朱立倫再進一步與李四川深談，讓李參選贏得聖戰、贏回民心。

國民黨高雄市長人選難產，李四川是高市議員持續不放棄勸進的人選。李四川昨PO出龍舟照舊照，並說「嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局，是被委屈撐大的」；「離開高雄將屆兩年，回想當初很多朋友對他說委屈了，我說沒有委屈」、「人抬人抬出偉大，僧抬僧抬出高僧」。

新聞局前局長鄭照新留言「李副這話太有智慧，共同經歷過的感受無比深刻」、民政局前局長曹桓榮則以「是日已過、命亦隨減」回應，北市前議員羅智強、高市議員陳美雅與邱于軒等人也留言，還有人喊「回來吧」。

國民黨高市議會總召童燕珍說，多次北上被李以身體健康及企業工作等問題拒絕，言談中隱約感受李的一些無奈，高雄市長候選人到現在還沒有產生，過去朱主席也曾與李四川談過，可能被拒絕後沒有進一步努力促成，目前黨團與地方聲音強烈希望李四川參選市長，希望朱主席也能看看臉書內容，再進一步與李深談，請李來高雄參選市長。

童燕珍說，或許朱主席心中有他的人選，不管人選是誰，目前李四川還是黨團心中的首選，如果真的是不能夠來到高雄市的話，朱主席應該到高雄來告訴我們他的口袋人選或希望人選。