施壓？北市議員徐巧芯違停案 密錄器畫面曝光

關於市議員徐巧芯的紅線違規爭議案件，警察局晚間公布密錄器畫面，由局長楊源明說明。)記者廖炳棋/翻攝)

台北市議員徐巧芯日前因為在巷弄內紅線違規停車，信義警分局徐姓警員放棄開單，卻在Instagram發文，指出有開和沒單一樣；同時警員高中同學在PTT爆料，暗示徐巧芯特權施壓；徐巧芯事後澄清經過，但整起事件不斷發酵，台北市警察 局今天晚間決定公布警員密錄器畫面，以釐清外界爭議。

根據密錄器畫面顯示，警員到達現場後，先查詢車主姓名，警員發現車主登記人是徐巧芯後，還不由自主低聲說：「徐巧芯？」不久徐巧芯的同行男子現身，警員反問：「你是駕駛嗎？」男子回答：「要開走了！」

警員追問：「證件有沒有帶？」男子回問：「怎麼啦？」警員回答：「我會開單喔，這邊紅線」，男子趕緊說：「我要開走了」，警員解釋：「這邊巷子很窄」，男子說：「我要開走了，你還要開嗎？」

這時徐巧芯從店內走出來，表明身分是徐巧芯，違停車輛是她的車，並反問警方，通常這樣的情形，如果車輛有人的話不是會先勸導，之前她問過警察局，都是這樣和她說，什麼時候變成直接開？

警員沒有說話，徐巧芯說反正你要開就開，徐巧芯進一步解釋，她問過很多次，如果車上有人，在開單之前會先勸導；這時警員說剛才要開單前車子沒有人，徐巧芯說可是同行男子馬上下來了（出來）對不對，徐巧芯說沒關係，我們再回去講。

警員這時說不用回去講了，請離開就好；徐巧芯還想解釋她的疑問部分，這時徐巧芯的同行男子說，沒關係給他開，警員說離開就好，同行男子繼續要警員開單，還說這樣他們不好做，徐巧芯說我們也不是缺九百元，警員還是請徐巧芯一方直接開走就好，還說開了他反而更不好做。

警員要徐巧芯等人開車離去，徐巧芯和警員各自離去。

原本事情應該就此落幕，但警員在Instagram發文，指出有開單和沒開單一樣；不久一名自稱該警員友人在PTT貼文，指徐巧芯違停紅線，警員要開單時，徐巧芯「當眾教育 」，說「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧！沒關係，你要開就開啊！反正我們再回去講吧！」。

徐巧芯為此澄清，指出她在餐廳吃飯，紅線停車，詢問人在場是否先勸導，請警員開單，警員不願開單，她還說「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做！」違停是她不對，非常抱歉，日後會改進，已請分局開單。

信義警分局介入調查，發現徐姓警員執勤時間在Instagram發文，他和高中同學聯繫，兩人聊到開單遇到徐巧芯這件事，當時高中同學表示，不然把這件事在PTT上爆料，徐姓警員沒有反對，因此出現PTT爆料一事，不過分局長官第一時間詢問警員時，他為保護同學，向上司否認是爆料者友人。

徐姓警員因為值勤時間Instagram發文及向上司說謊，被記兩支申誡；但事件並未平息，連日來不斷有政治人物及名嘴針對此事評論，整起事件不斷延燒。

台北市警察局見事件沒有平息，連台北市長柯文哲 也對此回應，今晚決定公布密錄器畫面，並由局長楊源明說明。

楊源明指出，有關市議員徐巧芯交通違規一案，原屬單純交通違規事件，當時對現場處理過程及後續處置，都已由當事人及信義分局對外說明，並無爭議之處，因此認為沒有公開密錄器的必要。

不過案件經外界連日討論及臆測後，已偏離事實造成社會大眾錯誤認知，並對於警察執法公正性產生質疑，為杜絕外界以訛傳訛，警察局決定由信義分局公布密錄器影像，以維護警方執法公信力。

來源:聯合影音