遠見雜誌調查 六都市長施政滿意度 侯友宜第一 柯文哲敬陪末座

遠見雜誌調查，6都施政滿意度，侯友宜（右）排第一、柯文哲（右二）敬陪末座。（中央社）

2022年是本屆縣市長任期的最後一年，14位首長尋求連任，8位即將卸任，「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」發現，本屆獲五星的縣市長有侯友宜 等六位、鄭文燦錯失五星卻入閣呼聲高；而台北市長柯文哲 則滿意度低迷，本屆調查也將是年底九合一選舉的重要風向球。

「遠見雜誌」的施政滿意度調查，新北市長侯友宜在六都市長排名第一，其後依次為桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、 高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕以及台北市長柯文哲。

此外，除了新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚以及連江縣長劉增應，仍持續守穩五星榮譽外，今年即將卸任的桃園市長鄭文燦則錯失維持五年的五星會籍，委身4.5星，畢業成績略留遺憾。

總統呼聲極高的侯友宜，雖然滿意度83.2%和施政分數77分，位居22縣市第二，但不滿意度只有5.3%，則是全台最低負評首長。身兼民眾黨主席的柯文哲，在市民的超高標準檢驗下，分數並不好拿，今年滿意度為43.7%，施政分數61.9分，皆是全台民調最嚴峻的一個。

桃園市長鄭文燦，今年的滿意度76.5%、施政分數75.6分，雖都不是眾首長之最，但一直位在政績資優班的他，四年來平均滿意度79.6%，平均施政分數77.2分，分別都是六都最高。

台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判。但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來新高，更是多位台中市長中，惟唯一一次突破六成的。其施政分數68.6分，亦是升格以來最高。

受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變。以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度11.1%，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高。台東縣長饒慶鈴也在穩定中求發展，她四年任內的平均滿意度為70.6%，打進全台前十強。

高雄市則因成功爭取台積電 進駐，翻轉「又老又窮」的惡名，市長陳其邁的施政分數較去年大增5.3分，成為73.2分，是今年全台施政分數的最佳進步獎，而負評也較去年大減7.2個百分點，降至15.5%，堪稱消除負面聲量成效最顯著的首長。