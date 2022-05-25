蔡英文視察北榮：柯文哲確診沒平時瀟灑

蔡總統（中）新增行程，特地邀北市副市長黃珊珊共同視察北榮。(圖／總統府提供)

新北市長侯友宜日前稱蔡英文 總統兩年多來只打過一通電話給他，外界批蔡「過疫情 而不入」。蔡總統昨新增行程，特地邀北市副市長黃珊珊共同視察北榮，也是繼4月26日視察中央疫情指揮中心後，首次安排北市的防疫 行程。蔡還說，非常可惜台北市長柯文哲染疫無法出席，她在電視上看到柯「沒有像平時那麼瀟灑」，祝福他早日恢復健康。

柯文哲昨透過視訊表示，蔡總統到第一線應是鼓勵成分較多，因為「術業有專攻」，但總統關心第一線工作人員總是好事。侯友宜昨說，5月1日就想用「快篩陽性同確診」解決民眾痛苦，結果中央又拖了三周，希望用更快速的診斷即時給予治療，提早三、五天快速縮短黃金治療期，降低中重症。

針對侯友宜最近抱怨總統蔡英文可能太忙，疫情兩年多只打過一通電話給他，行政院長蘇貞昌回應表示，防疫要大家一起合作努力，平日中央和地方的衛生單位互動往來聯繫，互相交換意見都沒有問題。

對於蔡總統行程是否太慢？黃珊珊說，總統關心台北市及第一線醫護人員，這是值得高興的好事情，對鼓舞防疫同仁的士氣非常重要。她也當場向蔡英文反映兩件事：一是法傳系統卡卡，以致民眾無法及時取得居隔單；二是「快篩陽性視同確診」上路後，應有許多民眾質疑醫師為何不開立口服抗病毒藥物，中央應積極宣導，避免醫病關係緊張。

蔡英文說，指揮中心預定26日實施「快篩陽性視同確診」新制，希望上路順利；至於口服抗病毒藥物給藥問題，她理解民眾心情焦急，但給藥有一定標準，將請指揮中心向大眾說清楚。

而據台北中國時報報導，蔡英文此次視察邀請黃珊珊同行，由於黃珊珊被視為民眾黨年底台北市長參選人，她過去參選立委時也曾獲民進黨禮讓，此次兩人互動，再次引發「綠白合」的政治聯想。

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文此舉政治意義大於實際意義，「被罵了才出來」，只是為了救選票。民眾黨立委蔡壁如說，疫情讓民怨沸騰，鄰近國家都有先示範，蔡政府連抄別人都不會抄，無怪乎雙北市長一起罵中央，但總統「晚來總比不來好」。