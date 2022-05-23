藍營誰來戰陳其邁 傳中央屬意柯志恩 張亞中勤走基層試水溫

藍營傳出，黨主席等高層屬意柯志恩來選高雄市長，看好柯形象清新、論述能力強，戰鬥力不錯，會是有爆發力的人選。（本報資料照片）

距2022高雄市長選舉投票 剩半年，國民黨 要派誰挑戰陳其邁遲遲未定案，地方焦慮不已。國民黨中央委員孫健萍今天將開記者會宣布參選，他強調，黨有任何需要他一定全力以赴。傳出中央屬意前立委柯志恩，孫文學校總校長張亞中近來動作頻頻，持續在高雄勤走基層，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也一步一腳印爭取認同。

孫健萍說，他16歲入黨，已有32年黨齡，對黨有使命感，也有深厚情深，黨有任何需要，他責無旁貸，「黨哪裡艱困就往哪裡戰」。孫是大學老師，他說，從政要回歸初心，標榜平民參選，今天宣布參選就是談理念，不會邀請大咖前來助陣。

孫健萍說，以目前藍營在高雄有限的政治能量，如果以「有」的陳年思考模式（「有」多少組織盤、「有」多少資產、「有」多少地方大老力挺）來迎戰集「府、院、黨」龐大政治資源的「小英男孩」陳其邁，必將慘敗，應該改以「無」的意念來顛覆這場戰局，太極拳最高境界就是沒有招式、沒有套路，只重其意、不重其勢。

「我沒有龐大資產、無政治世家背景、沒加入任何流派，更重要是面對強權壓迫一向無所畏懼。」孫健萍說，目前藍營氛圍多是瀰漫在高雄市長如何「輸得漂亮」消極思維，而不是思考如何險中求勝，藍營高雄市長一戰「並非必敗局」，若黨派他出戰，他有信心能逆轉勝。

張亞中最近持續在高雄拜訪，向民代、里長、企業界、宗教界人士請益，他頻頻在臉書 發文分享「傾聽與請益」動態，最近高雄街頭也出現「支持張亞中參選高雄市長」布條，張在高雄試水溫，試圖喚起更多共鳴與認同。

國民黨前立委柯志恩是屏東人，之前有人勸進她選屏東縣長，與民進黨周春米來一場女力對決，但柯沒心動。藍營傳出，黨主席等高層屬意柯志恩來選高雄市長，看好柯形象清新、論述能力強，戰鬥力不錯，會是有爆發力的人選。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍說，地方最期待的第一人選是前副市長李四川，李聲望高，也嫻熟市政，可惜李個人意願不高，若中央要鼓勵柯志恩來戰，地方樂觀其成，但必須及早投入及準備，才能展現更強能量。

國民黨日前突襲徵召張善政選桃園市長，引發基層炸鍋，黨主席朱立倫與張善政相繼道歉。童燕珍表示，中央不論是屬意柯志恩或任何人選，建議黨主席朱立倫一定要到地方溝通，尊重在地聲音，才不會一開始就亂了士氣及選戰節奏。

國民黨高雄市黨部主委許福明說，高雄市長人選中央持續在評估、思考，最快有機會在朱主席6月訪美前定案。