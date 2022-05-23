我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

藍營誰來戰陳其邁 傳中央屬意柯志恩 張亞中勤走基層試水溫

記者王慧瑛／高雄23日電
藍營傳出，黨主席等高層屬意柯志恩來選高雄市長，看好柯形象清新、論述能力強，戰鬥力不錯，會是有爆發力的人選。（本報資料照片）
藍營傳出，黨主席等高層屬意柯志恩來選高雄市長，看好柯形象清新、論述能力強，戰鬥力不錯，會是有爆發力的人選。（本報資料照片）

距2022高雄市長選舉投票剩半年，國民黨要派誰挑戰陳其邁遲遲未定案，地方焦慮不已。國民黨中央委員孫健萍今天將開記者會宣布參選，他強調，黨有任何需要他一定全力以赴。傳出中央屬意前立委柯志恩，孫文學校總校長張亞中近來動作頻頻，持續在高雄勤走基層，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也一步一腳印爭取認同。

孫健萍說，他16歲入黨，已有32年黨齡，對黨有使命感，也有深厚情深，黨有任何需要，他責無旁貸，「黨哪裡艱困就往哪裡戰」。孫是大學老師，他說，從政要回歸初心，標榜平民參選，今天宣布參選就是談理念，不會邀請大咖前來助陣。

孫健萍說，以目前藍營在高雄有限的政治能量，如果以「有」的陳年思考模式（「有」多少組織盤、「有」多少資產、「有」多少地方大老力挺）來迎戰集「府、院、黨」龐大政治資源的「小英男孩」陳其邁，必將慘敗，應該改以「無」的意念來顛覆這場戰局，太極拳最高境界就是沒有招式、沒有套路，只重其意、不重其勢。

「我沒有龐大資產、無政治世家背景、沒加入任何流派，更重要是面對強權壓迫一向無所畏懼。」孫健萍說，目前藍營氛圍多是瀰漫在高雄市長如何「輸得漂亮」消極思維，而不是思考如何險中求勝，藍營高雄市長一戰「並非必敗局」，若黨派他出戰，他有信心能逆轉勝。

張亞中最近持續在高雄拜訪，向民代、里長、企業界、宗教界人士請益，他頻頻在臉書發文分享「傾聽與請益」動態，最近高雄街頭也出現「支持張亞中參選高雄市長」布條，張在高雄試水溫，試圖喚起更多共鳴與認同。

國民黨前立委柯志恩是屏東人，之前有人勸進她選屏東縣長，與民進黨周春米來一場女力對決，但柯沒心動。藍營傳出，黨主席等高層屬意柯志恩來選高雄市長，看好柯形象清新、論述能力強，戰鬥力不錯，會是有爆發力的人選。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍說，地方最期待的第一人選是前副市長李四川，李聲望高，也嫻熟市政，可惜李個人意願不高，若中央要鼓勵柯志恩來戰，地方樂觀其成，但必須及早投入及準備，才能展現更強能量。

國民黨日前突襲徵召張善政選桃園市長，引發基層炸鍋，黨主席朱立倫與張善政相繼道歉。童燕珍表示，中央不論是屬意柯志恩或任何人選，建議黨主席朱立倫一定要到地方溝通，尊重在地聲音，才不會一開始就亂了士氣及選戰節奏。

國民黨高雄市黨部主委許福明說，高雄市長人選中央持續在評估、思考，最快有機會在朱主席6月訪美前定案。

最近高雄街頭也出現「支持張亞中參選高雄市長」布條，張亞中在高雄試水溫，試圖喚起更...
最近高雄街頭也出現「支持張亞中參選高雄市長」布條，張亞中在高雄試水溫，試圖喚起更多共鳴與認同。（圖：讀者提供）

國民黨 投票 臉書

上一則

黑白集／陳時中已失方寸 「太上指揮官」出手

下一則

台確診增6.6萬、死亡40例 指揮中心：連日下降或因周末

延伸閱讀

台灣再鬆綁 打3劑篩陰 擬免居隔「類0+7」

台灣再鬆綁 打3劑篩陰 擬免居隔「類0+7」
居隔心情受影響 精神科醫師建議「老劇新看」、「打斷久坐」

居隔心情受影響 精神科醫師建議「老劇新看」、「打斷久坐」
新聞眼／遇特權就轉彎 官場現形記

新聞眼／遇特權就轉彎 官場現形記
南橫公路砸130億元重生 中斷13年全線通車

南橫公路砸130億元重生 中斷13年全線通車

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
民眾撐著傘穿雨衣，至台北松山慈惠堂領取免費快篩，22分鐘內1000份發送完畢。(記者黃義書／攝影)

台灣再鬆綁 打3劑篩陰 擬免居隔「類0+7」

2022-05-15 16:48

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包