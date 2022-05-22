黑白集／真違規、假特權，真網軍、爆假料

台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；徐巧芯說，爆料內容不實，她有請警員開單。（圖／翻攝自台北市議員徐巧芯臉書）

蔡英文 總統就職六周年的日子，台北市議員徐巧芯遭烏龍爆料違停並阻員警開單案的討論熱度，竟不下於疫情 、選情和五二○政情。但這樣一起「真違規、假特權」，「真網軍、假爆料」的事件，反映的卻是網軍亂台的怪象。

徐巧芯是國民黨新生代戰將，並被外界視為馬家軍，近日更猛打疫情指揮中心弊案，如此鮮明人物，看在民進黨及其支持者眼裡，何其刺眼。徐巧芯交通違規，如能扣上特權施壓大帽，豈止讓人見獵心喜。

毫無疑問，徐巧芯違停有錯在先，但已要求員警依規開單。員警雖然現場沒開單，事後卻有人爆料指徐巧芯利用職權施壓不得開單，瞬間大量側翼跟進砲轟，明顯就是帶風向的操作手法。

爆料者看似為警察 抱不平，卻被起底政治色彩鮮明，更赫然是「黑柯」的深綠側翼粉專管理員。員警原稱不認識爆料者，沒想到兩人竟是高中同學，而且不反對對方去爆料。這種戲劇情節般的政治劇本，竟在台北街頭上演。但違停被栽贓成施壓，更勾起人民對「爆料—側冀—媒體」一條龍帶風向的厭惡。

柯文哲說，網軍無所不在，笑一笑就好。但徐巧芯違停事件告訴人們兩件事：一，綠營可以胡搞，藍軍絕對不准犯過；二、蔡英文執政六年，如今街上掉下一塊招牌，隨便就會砸中綠營側翼網軍。