指揮中心評價首見不及格 游盈隆：瀕臨信心崩盤邊緣

台灣民意基金會民調顯示，對陳時中所領軍的指揮中心防疫表現，平均分數首見不及格。(圖：台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天公布最新民調 ，針對衛福部長陳時中 領軍的中央流行疫情 指揮中心，整體表現評分如何？結果顯示，平均分數為59.53分，是有這項調查以來，首度出現不及格分數。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民眾對陳時中領軍的疫情指揮中心近期表現，已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。

民調細項指出，27.7%認為非常好，打80分以上；2.5%認為還算好，打61到79分；19.5%認為表現普通，只給60分；16.3%認為不太好，打50到59分；19%認為非常不好，打0到49分；5%不知道或拒答。整體來看，近六成公民給予60分及格以上成績，但平均成績不及格，只有 59.53分。

游盈隆指出，透過2020年2月、2021年5月、2022年5月三次比較，可以清楚看出民眾認知與評價的巨大轉變。2020年2月是84.16分，2021 年5月是70.09分，2022年5月是59.53分，呈現了全國民眾對陳時中所領導指揮中心表現評價，從捧上天到不及格，從雲端到跌落地。

游盈隆說，從給出「非常好」，也就是 80 分以上成績的人數變化看，2020年2月是75.3%，2021年5月是44.6%，2022年5月是27.7%，已非「雪崩式下滑」 可以形容。而給出 60 分以下不及格成績的人數，則從3.1%激增到35.3%，呈現一路狂飆情況。