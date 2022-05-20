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新聞評論／張善政想要贏 必須先善後

記者 劉宛琳

國民黨桃園之亂數月未解，黨主席朱立倫推出「大黑馬」張善政來解圍，但未事先溝通又不透明的突襲式徵召，反讓黨內炸鍋。國民黨想要在桃園「善政」，得先「善後」；朱立倫的決定還是要自己扛，以免止不了血，還讓黨內先分裂。

2018年，當時國民黨主席吳敦義沒收「全民調」初選，直接徵召楊文科參選新竹縣長，讓有意參選的立委林為洲公開批評初選不公；不過，因吳敦義已充分和地方協調好，林為洲最後也含淚退選，才不致分裂。

但這次，先是黨秘書長黃健庭直言桃園在地議員不支持前議員羅智強，但羅近日積極化解「反羅」勢力，也與議長邱奕勝接上線，加上立委呂玉玲已宣布參選，立委魯明哲、萬美玲也有意一戰，結果卻換來朱立倫獨斷獨行的突襲徵召；就算桃園是「主席故鄉」，且朱強調「我比誰都想贏」，問題是能說服其他人嗎？

除了朱立倫的布局手法被質疑，張善政接下來的挑戰也不小。張不是第一次選舉，他在與高雄市前市長韓國瑜搭配選總統時，也曾鬧過失言風波，一度對專業形象造成損傷。張的先天條件不錯，但能否化解地方紛爭，後續的爆發力仍有待驗證。

朱立倫曾說，「國民黨在桃園沒有分裂的本錢，即使團結都不一定能勝選，如果不團結絕對沒希望。」也許黨中央認為團結只是時間的問題，但過於粗糙的提名手段已經種下不團結的因子，此事若無法盡快善後，勢必衝擊藍營整體選情。

國民黨 吳敦義 提名

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