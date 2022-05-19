評2度彈劾檢察官 李鴻鈞：監委應中立 不允政治辦案

監察院副院長被提名人李鴻鈞。（記者陳正興／攝影）

蔡英文總統提名 前立委李鴻鈞擔任監察院副院長，立法院昨舉行全院委員會審查人事案。李鴻鈞昨赴立院報告時表示，他將秉持超脫黨派、中立公正、不受外力干擾等原則行使職權，並退出任何政黨活動，「已經準備好，不會辜負所託」。

對於監委高涌誠等人二度彈劾 「曲棍球案」檢察官陳隆翔引發爭議，李鴻鈞表示，監委一定要遵守憲法，保持中立而無政黨色彩，依法論事，「監委遇到批判也要對自己負責，這件案子社會的議論性很大，懲戒法庭如何判未知，但要再審要提新證據」；他未來若進監院，會嚴守中立超然的立場，絕對不允許政治辦案。

李鴻鈞也指出，已彈劾的案子，如還要重新彈劾，最重要是要有新事證、新證據，即使再走一遍，還是要進到司法院的懲戒法庭，由法庭針對提出的再次彈劾內容，檢視是否有達到新事證的需求。

國民黨立委林思銘詢問，去年監委調查「三加十一」防疫 政策決策過程，被行政院長蘇貞昌評為時機「不厚道、不公平」，現在在野黨要監察院調查其他防疫政策問題，是否適當？李鴻鈞表示，監察院的調查沒有時機問題，只要有人提出檢舉，監委就必須啟動調查機制，「沒有看什麼時間做什麼事」。

民進黨立委劉世芳詢問時，質疑李家族內涉及土地爭議，李鴻鈞答詢表示，家族確實留有祖傳土地，媽媽20年前也曾買下一塊近2000坪土地，但絕無炒作，多屆立委任期都有公正做財產申報。

李鴻鈞並表示，對於監委及監察院副院長職責，他除全力襄助監察院長陳菊，也將致力監察法規及監察權行使相關法規的檢討，並讓「國家人權委員會」更有力，監督、檢討並建立指標衡量施政的人權標準，以及積極推行人權外交。