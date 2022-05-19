張善政選桃園／朱立倫北台串連布局 奇招止亂也埋隱憂

國民黨主席朱立倫將徵召行政院前院長張善政（左）參選桃園市長。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫徵召前閣揆張善政參選桃園市長，引發黨內震盪，有人認為是張清新好牌，有人認為若缺乏議長邱奕勝等在地人士支持，一切都是空談。黨中央18日透露韓國瑜 扮演重要角色，意在安撫深藍、羅（智強）粉，尋求團結。但即便抬出韓國瑜，仍造成不少反彈。朱想要快刀斬亂麻，終結「桃園之亂」，就怕自亂陣腳，亂局短時間恐怕不會落幕。

韓國瑜雖被黨中央抬出來，作黨內團結黏著劑，但韓國瑜18日晚在臉書提到，希望黨中央在提名 過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益，才能讓國民黨真正齊心團結。韓這番話，其實也暗示自己不能化解地方疑慮，要團結在地，黨中央要自己努力。

從朱立倫徵召張善政來看，朱當初公開的提名原則，包括在地、科學民調，都已經不是重點。朱立倫此時出招，無非是要在民進黨「防疫之亂」之際，先為國民黨「桃園之亂」止血。

張善政出線，地方感到被突襲，抱怨朱立倫說國民黨有新政治、新理念，人選卻是密室協商、小圈圈說了算；因此，縱使張善政行政資歷與產業經驗可吸引科技、中產和理性選民青睞，加上藍營在桃園的厚實基礎，但一提名就讓許多基層感到不舒服，黨中央必須盡速撫平基層不滿的情緒。

朱立倫突襲以平亂局，也證明朱對年底選戰自有心中一盤棋，在北台自蔣萬安、侯友宜、張善政串連攜手，進而包括新竹人選，強化國民黨在北台優勢以帶動整體選情，這番出手也讓民進黨見識到，國民黨也不是任人宰割的。

不過，朱立倫曾說「桃園人絕不接受空降」、「桃園當然有史以來，不管是藍綠都是在地的候選人」。張善政出線，有違朱先前原則，雖然打出一張好牌，但未能充分溝通，黨中央就強勢徵召提名，先上車後安撫，恐怕再掀起另外一個亂局，「總統級」候選人張善政恐怕會白努力一場。