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國民黨「突襲」徵召張善政戰桃園 引發黨內譁然

記者劉宛琳、鄭媁鄭國樑／台北19日電
國民黨中常會18日通過徵召行政院前院長張善政（右）參選桃園市長，黨主席朱立倫（左）牽起張善政的手高喊「凍蒜」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨中常會18日通過徵召行政院前院長張善政（右）參選桃園市長，黨主席朱立倫（左）牽起張善政的手高喊「凍蒜」。（記者曾學仁／攝影）

國民黨桃園市長人選爆出大黑馬。中常會昨天通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，並提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選連任。曾任桃園縣長的黨主席朱立倫強調，「我比誰都希望桃園贏」。張善政表示，他曾在桃園工作12年，桃園是國家的大門，更是台灣發展的心臟，「桃園好，台灣就好；桃園微笑，台灣就微笑」。

在地角逐者不滿 羅智強坦言錯愕

不過，這項選戰布局，在地方引發震盪。已宣布參選桃園市長的立委呂玉玲直呼震驚與不解，表示無法接受突襲式宣布，更揚言不排除有任何動作。為參選桃園市長請辭台北市議員的羅智強在臉書坦言「驚訝、錯愕、五味雜陳」。

身為中常委的桃園市議長邱奕勝，也對黨中央未事先溝通表達不滿，並陸續怒退桃園、國民黨各群組。先前民調領先的立委魯明哲，則表示願全力抬轎輔選。

朱立倫表示，桃園是他的家，他當過八年縣長，比誰都希望桃園贏，也比誰都希望桃園更好。他謝謝呂玉玲、羅智強等人，最後黨中央的決定就是希望大家能夠團結起來，「讓桃園贏，讓桃園更好」。

朱立倫說，張善政已經加入國民黨，領有黨證，「桃園是國門之都、亞洲矽谷，希望能有一位科技人擔任市長；桃園有航空城、鐵路地下化，希望有一位工程師來領導」，張善政行政資歷、產業經驗，都是桃園所需要，「這是我們國民黨，也是朱立倫，最負責推薦、最優秀、最好的好市長。」

張善政：曾在桃園工作12年

國民黨秘書長黃健庭宣布徵召後，張善政隨後到中常會致意，朱立倫高舉張善政的手，與現場黨務主管、中常委高喊「凍蒜」（當選）。張善政透露，日前朱立倫對他表達希望徵召投入桃園市長選舉，他經過兩周深思後，上周決定投入選戰，主因是看不下去蔡政府任由疫情肆虐，從排口罩、疫苗到快篩，顯示政府失能；政府的防疫特別預算一再加碼，民眾無奈的排隊隊伍卻是一再延長，民眾受盡委屈，「我想為台灣做事情」。

張善政說，他曾在宏碁龍潭渴望園區工作12年，後來到Google，再接任行政院長，對全台都有相當的了解；卸下行政院長職務之後，持續投入從事科普教育的善科基金會，周末定期在壽豐務農，「我低頭親近土地，但從未忘記我們國家目前遭遇的瓶頸和危機」，為了國家的發展、子孫的幸福，大家絕不能習慣於無奈。

張善政也提到，高雄市前市長韓國瑜一直都支持他；對於日前有表態參選桃園市長的人，他會很快去向他們請教，請他們助一臂之力，「我們是同一條船的共同生命體」，整合桃園，他會努力來做。

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