財產聽證駁附屬藍營…救國團：蔡英文曾任講師 誰能脅迫

行政院不當黨產處理委員會2018年認定中國青年救國團是國民黨 附隨組織，昨天針對救國團舉行第二次財產聽證會。救國團強調，行政院、教育部 、內政部等政府單位均已以公文書證明救國團是為協助國家履行公行政任務，「接受政府補助均是合法正當，與國民黨黨產無關」。

黨產會表示，各界捐款僅占救國團資產7%；救國團在威權時期依國民黨指示，以青年工作為掩護，在海內外執行「政治偵防」，嚴防台獨分子在大專院校活動。

救國團委任律師劉昌坪表示，黨產會指救國團的講習洗腦學生、宣傳國民黨政治思想，但蔡英文 總統於1992年擔任救國團「國際經貿事務研習會」營隊講師，相信沒有人可脅迫、利誘她，蔡總統無非就是認同這樣的活動才受邀參加。

黨產會委員許有為則以自身為例，指救國團自籌經費中的青年期刊，訂戶並非「自由意願」，而是直接將期刊費用列在高中註冊單上，他當年就讀成功高中沒繳就不能註冊。救國團處長鄭斐文回應，「家長不願意付，我們也不強制」；許反嗆，「所以救國團很無辜，都是學校強迫學生訂閱？這算在自籌經費裡嗎？」

救國團律師劉昌坪指出，蔡英文總統曾任救國團營隊講師，他認為蔡總統不會做這種事，也相信沒人可以脅迫她，是認同活動才受邀參加。

黨產會指出，救國團在威權統治時期，依國民黨指示，以青年工作為掩護，在海內外執行「政治偵防」任務，擴大對學生、學員的輔導，嚴防台獨份子在大專院校從事活動，後來定名為「安祥專案」。

劉昌坪表示，黨產會指救國團的講習幫學生洗腦，宣傳國民黨的政治思想，「但我認為蔡英文女士不會做這種事，她是一個有原則的人」。蔡總統於1992年擔任救國團舉辦的「國際經貿事務研習會」營隊講師，相信沒有人可以脅迫、利誘她，蔡總統無非就是認同這樣的活動才受邀參加。當然也可以請她親自回答。

劉昌坪更分享，針對2005年「釋字第603號」按捺指紋是否侵犯人權的釋憲案，當時代表立法院出席的蔡英文表示，自己在各位大法官的心中不是開放的自由派，甚至有一點點保守，因為她有自己的原則，但她都認為按捺指紋的規定是違憲的。因此劉認為，所以他一直覺得蔡英文對人權保障是有原則的人，沒人可以脅迫蔡英文參加救國團的活動。

劉昌坪說，除了蔡總統外，總統府祕書長李大維、駐日代表謝長廷、立法院前院長蘇嘉全皆參與過救國團；還有跨黨派的立委林岱樺、施錦芳、劉建國、陳歐珀、許智傑、羅致政、蔡適應、鍾佳濱都曾是救國團的委員，相信他們都不會被認為是被脅迫、利誘，有不正當壓力來參加政治活動。

對於偵防工作，劉昌坪以「集會遊行法」被大法官宣告違憲為例，其中一個理由是該法禁止人民主張共產主義及分裂國土。這是「政治思想」還是「法律規定」，界線很難畫分，許多大家不喜歡的政治思想、教育、文宣都和當時的法治脫不了關係；如果當時國家法律規定是如此，所有的人民團體都不會去違法，救國團也不例外。

劉昌坪說，救國團許多和青年人之間的互動，被解讀為負面或正面，但現在的執政黨也經常舉辦許多活動、講習、營隊來吸引年輕人，目的就是要培育好的政治人才作為將來的執政接班，「我不認為這是錯的」，因為本來就要有世代更新、年輕人的加入。所以單單從年輕人參與講習等活度「推導不出來所謂不當的關係」，如果是強制脅迫繳納費用才是不當。

劉昌坪舉例，如果政黨裡黨費和政治獻金是可以接受的，難道那麼多人繳給國民黨這些錢，難道都沒有一點點被欺壓的感覺嗎？這很不公平，政黨都可以，不管有無壓力繳納都合法，黨產條例都不處理，不問其是否有政治目的，難國民黨不會進行政治宣傳嗎？

劉昌坪強調，黨產會不能用一個專案或文書就說救國團所有的活動都是惡質的，這在許多台灣人的心中未必是二分法。