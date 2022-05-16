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前身是小吃店標16億元快篩劑？藍營再爆：黨政高層介入

記者李承穎／台北16日電
立法院司法法制委員會今天專題報告「快篩試劑市場價格與政府採購亂象」，衛福部次長石崇良列席備詢。（取材自直播）
立法院司法法制委員會今天專題報告「快篩試劑市場價格與政府採購亂象」，衛福部次長石崇良列席備詢。（取材自直播）

高登環球生醫原要標政府1700萬劑快篩劑，因藍營質疑生變，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質詢說，有無立委介入黨政高層介入？「我們掌握到訊息有人介入。」衛福部政務次長石崇良說「沒有人介入」，只要取得EUA廠商都有邀請來說明會。

立法院司法法制委員會今天專題報告「快篩試劑市場價格與政府採購亂象」，石崇良列席備詢。

曾銘宗指出，國內缺快篩，衛福部發幾張EUA給廠商，發放標準是什麼。石崇良回，發了27張，無論廠商是屬於國內製造或國外輸入都要有EUA相關資料。

曾銘宗說，那高登前身是小吃店，資本額僅二百萬，卻能標一千七百萬劑，金額達16億5千萬？總要履約可行性，200萬資本額怎能進口16億？「膝蓋想都知道。」

石崇良說，衛福部並無挑選廠商，而是邀集取得EUA廠商來開會，並提出交貨時間、規格等，高登也在被邀請之列 ，但並非最後採購。

曾銘宗問，「有無立委，黨政高層來介入？我們掌握訊息有人介入喔。石崇良強調，「沒有，都是邀集有EUA廠商」，曾銘宗再說，就是從上游，取得EUA開始。

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