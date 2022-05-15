藍中央鎖定徐志榮參選苗栗縣長？鍾東錦不排除拚到底

國民黨苗栗縣下屆縣長參選人14日傳出黨中央鎖定立委徐志榮，徐志榮未接電話，無法得知他看法。(本報資料照片)

國民黨 苗栗縣下屆縣長參選人懸而未決，昨晚傳出黨中央鎖定立委徐志榮，有意參選的國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦表示情況還不明朗，如果團隊評估有勝算，不排除會拚到底。

徐志榮未接電話，無法得知他看法，先前他數次表態生涯規畫，並沒有選縣長的選項，一切尊重黨中央決定；另名有意參選的農委會農田水利署苗栗管理處退休 處長謝福弘強調，他不主動、不爭取、不內鬨，徐志榮若出線，他也樂觀其成。

國民黨縣長徐耀昌今年兩屆任滿，距離下屆縣長選舉僅半年多，國民黨人選至今未定案，黨主席朱立倫曾於5月10日、11日，拜會徐耀昌、前縣長劉政鴻，及傅學鵬等地方政壇要角徵詢意見，昨晚傳出黨中央鎖定徐志榮披掛上陣選縣長，最早表態有意參選的鍾東錦仍規畫議長。

鍾東錦說，徐志榮能不能接受參選縣長？目前還在未定之天，情況還沒有明朗化，但如果真是如此，他的團隊評估參選有勝算，即使被開除黨籍，他也會拚到底選縣長。

鍾東錦表示，至於5月16日上午9點在縣黨部辦理「與鄉親報告」說明會，仍會照常辦理，說明會要針對一些抹黑澄清，有人散播謠言他是殺人犯、強姦犯，他面對年輕曾經犯過的錯，是有殺人未遂、妨害家庭的素行，他也接受應有的處罰，現在要參選的是40年後的鍾東錦。

國民黨中央鎖定徐志榮參選的傳聞及媒體報導，則引發支持鍾東錦人士反彈，憂心忡忡藍營在苗栗縣有敗選的可能，他們指出國民黨高層這樣操作，把苗栗縣民當傻瓜嗎？充分準備的不受青睞，反而鎖定沒有意願的，朱立倫的策略令人失望，也應該被質疑。