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面對三大難題 新公廣不能再有舊藉口

記者 林政忠

華視烏龍出包，意外催生第七屆新公廣董監事，即使朝野都有「不能再拖下去」默契，但新公廣集團仍將面臨三大難題，搶人、搶錢，暗潮洶湧。

文化部後天召集的董監事提名審查會將是第一道難題，攸關新公廣能否籌組一個「正常董事會」。藍綠審委若聯手將可掌握四分之三絕對通過門檻，但魔鬼藏在細節裡，下周一開會要先確認遊戲規則，究竟是要「包裹處理」或「個別封殺」？

審查順序也是學問，有審委不諱言，萬一先通過綠營推薦名單，藍營名單會不會被刷掉？每位審委都獨立行使職權，結論不是文化部說了就算。

其次是高層人事難題。審查會若通過，接下來籌組新董事會將面臨敏感的人事問題，包括公視、華視董事長是否依慣例同一人？公視、華視新任總經理如何選任？政壇盛傳，行政院長蘇貞昌屬意董事胡元輝為新任董事長，甚至綁好總經理特定人選，如果公廣董總由高層「內定」，是否坐實政治力介入公廣的傳聞？

公廣董、總人事競爭是常態，第七屆公廣董事背景兼具藍綠色彩，在野黨即使有意組成新董事會，不代表對所有人選照單全收，為高層人事角力預留伏筆。

第三個難題是公廣定位。公視6月10日將從中央社接手每年10億元的「國際影音串流平台Taiwan Plus」，極可能選在華視頻道露出；公視、華視和中央社同屬泛公廣集團，原本國際傳播變成國內宣傳，公廣集團資源分配和重新定位都將面臨檢驗。

華視出包讓各界意識到，新聞才是維繫公廣品牌和信譽的重中之重，第七屆公廣註定有人、有錢，這是一個好的開始，新公廣不能再有舊藉口。

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