政院6部會改組 搶位搶人超前部署

行政院會昨天通過行政院組織法修正草案及「內政部 、經濟部、交通部、農業部、環境部與其所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案等49項法案，牽動「五部一會」組改，其中環境部為氣候變遷 增設四個署，原能會改制為獨立機關。全案將送立法院審議，拚明年掛牌。

環保署現有編制約上千人，早期討論組織改造時，原本構想將環保署升格為「環境資源部」，納入的單位與編制人數，包含經濟部水利署3000人、台灣自來水公司5000人，還有農委會水保局、內政部營建署下水道工程處，環資部將擴張到1萬2000人，堪稱天下第一部。

前人事長施能傑認為，原版爭議過多，立法院、行政院各部會意見不同，無限期拖下去，許多機關遲未法制化，並非長久之計；行政院長蘇貞昌同意後，多數單位以原地升格過關，讓組改採階段性調整。

不過，從「環境資源部」大幅縮水為「環境部」，少了水利署、水保局、下水道工程處等單位併入，員額編制只剩原來的十分之一，等於只有環保署自己升格。多出來的一個14職等次長、三個13職署長等，內部也早已開始卡位。

對於外界盛傳「搶位大戰」，有官員說，每次組改都有傳聞，反而故意害人「見光死」，若真的被點名升官，不見得是好事。

至於過去紛擾多時的內政部營建署國家公園組、農委會林務局，土地九成重疊的問題也依舊未解。政府組織再造目的在精簡架構、達成事權統一，但雙方歷年投入人力經費卻常做相同的事，難整合，未來依舊是兩個機關、兩套預算 、兩組人馬，繼續做相同的事。

此次組改在限縮幅度後雖然降低爭議，但幾乎「原地膨脹、鬆軟虛胖」，組織重整的綜效也大打折扣。