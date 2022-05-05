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北市民調勝陳時中？林佳龍：持續準備

記者丘采薇／台北5日電
交通部前部長林佳龍（中）4日出席活動，接受媒體訪問。(圖：林佳龍辦公室提供)
交通部前部長林佳龍（中）4日出席活動，接受媒體訪問。(圖：林佳龍辦公室提供)

對於台北市長選舉，名嘴吳子嘉日前表示，有一份綠營內部民調顯示，若問民進黨內部希望誰當台北市長，交通部前部長林佳龍的支持度勝過衛福部長陳時中2個百分點；林佳龍昨天受訪表示，他不清楚這份民調，「我的角色就是會持續準備。」

吳子嘉說，一份綠營內部民調顯示，若台北市長對比式民調，陳時中支持度29.65%、國民黨立委蔣萬安22.45%、台北市副市長黃珊珊18.85%；若民進黨改推派林佳龍，則林佳龍支持度為27.73%，蔣萬安為23.17%，黃珊珊為18.85%。另外，該民調也詢問，在民進黨裡最希望誰當台北市長？林佳龍為29.89%，陳時中為28.09%。

林佳龍昨受訪時指出，任何民調都會參考，未來選情還有很多變化，「我的角色就是會持續準備，整體提名涉及選戰布局，民進黨是徵召提名，會配合整體布局。」

林佳龍也說，他本來就在台北出生長大，過去工作也是在台北為主，他認為首都是台灣的引擎，如何帶動首都圈、北北桃及基隆發展，「不管是誰選，我們準備的首都圈發展願景都可以參考。」

至於名嘴指黨內互比民調超越陳時中，林佳龍說，現在人選跟對手都還沒確定，對比可以呈現基本盤，互比可以看到未來發展的空間，都可以參考。被問到黨內對北北桃到底要壓到什麼時間點才處理？林佳龍說，「民進黨秘書長林錫耀已經有說明，由他來代表。」

民調 民進黨 陳時中

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