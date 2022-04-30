批陳時中防疫心不在焉 藍委：新台灣模式應參挪威經驗

民進黨政府防疫政策走向與病毒共存的新台灣模式，但相關配套卻顯得捉襟見肘。國民黨立委江啟臣以「挪威經驗」為例，批評新台灣模式不該用國人健康來換。國民黨立委李貴敏更直指中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「心不在焉」。記者周志豪／攝影

台灣民進黨政府防疫 政策走向與病毒共存的新台灣模式，但相關配套卻顯得捉襟見肘。國民黨立委江啟臣 4月30日以「挪威經驗」為例，批評新台灣模式不該用國人健康來換。國民黨立委李貴敏更直指中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中「心不在焉」。

江啟臣表示，蔡政府「新台灣模式」就是要走向與新冠肺炎病毒共存，但台灣當前治療藥物不足，快篩試劑尚未到位，兒童接種還沒開始，就開始要與病毒共存，把人民推上火線，這不是拿人民與健康生命開玩笑？

江啟臣說，挪威去年12月Omicron疫情爆發後，先緊縮隔離措施，加速疫苗接種，大量採購快篩，今年1月才開始鬆綁防疫管制，增加檢測頻率取代隔離，讓5至11歲兒童接種疫苗，現在挪威已連續2個月在「全球防疫韌性排名」奪冠。

江啟臣表示，照顧國人健康與生命是國家的義務，但政府還沒準備好就選擇要與病毒共存，就算要民眾自主應變，也該先完成各項準備和提供所需的醫療物資，怎會是讓國人赤手空拳對抗無形的病毒。

李貴敏則批評，民進黨政府無為無能的執政團隊，加上心不在焉的陳時中，凡事頭痛醫頭、腳痛醫腳，現在疫情失控就要人民自主應變，這二年來防疫主要還是靠人民自律，哪來超前部署？還是這就是民進黨政府的「新台灣模式」？

李貴敏說，這幾天不時可看到許多確診民眾，對耽誤工作、波及周邊朋友或同仁抱歉，但這不是與病毒並存必然結果？確診與隔離未來恐怕已是生活日常，所以確診者真的沒有錯，呼籲民眾不要再把疫情擴散罪責怪在確診者身上。