選舉？抗疫？趙少康促陳時中當機立斷

指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

台灣疫情 近日持續向上攀升，國民黨主席朱立倫昨日呼籲中央防疫 政策不能再猶豫不決，應盡速做出決策讓地方政府依循，全台共同抗疫。中廣董事長趙少康昨日向陳時中 喊話，到底要不要參選台北市長要當機立斷，要選就立刻辭職去專心選舉，要不就趕快宣布不選專心做好防疫。

本報系聯合報報導，朱立倫表示，台灣本次的疫情高峰可能會落在5月或6月，但在如此關鍵的時候，中央卻一直猶豫不決。是否要用篩檢取代隔離？相關藥物、居家照顧政策準備好了嗎？都市該怎麼做？鄉村怎麼做？活動該怎麼辦？學校該怎麼做？中央應盡快決策，不能再猶豫不決。

另據網路媒體新頭殼報導，趙少康表示，陳時中要不要參選直轄市長，是陳時中個人的選擇及自由，根本無關痛癢，大家只是把它當一個政治花邊看待；但在疫情嚴峻的現在，陳時中只能全心全力做好一件事，不可能又要總管防疫大政，又要心有旁騖想選舉。防疫就是防疫，選舉就是選舉，防疫政策不可以參雜選舉考慮，陳時中要認真思考如何取捨。

台北中國時報報導，本土疫情失控，防疫工作卻陷入混沌狀態。追根究柢，關鍵恐是疫情指揮官陳時中對疫情發展預測完全失準，過去短短10天，從月底破千例變破萬例，最後又改口台灣20％確診不是不可能。在野立委直言，疫情預估一日三變，台灣為了指揮官的心不在焉正在付出慘痛代價。

本土疫情惡化，雙北市長齊呼「以篩代隔」，但指揮中心迄今仍僅有條件放鬆。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，背後原因就是政府根本欠缺足夠準備，只好讓政策處於慢半拍狀態。除了快篩能量不足，兒童疫苗政策、校園停課標準、居家照護機制等，也都呈現被疫情推著走的被動狀態，導致防疫整備跟不上病毒腳步。而惡性循環的肇因，恐就出在指揮官的預判錯誤。

曾銘宗表示，新加坡、香港、上海早把疫情擴散路線畫出來，台灣卻到單日破千才醒來，搞到現在連快篩劑還買不到，兒童疫苗是在兵荒馬亂中通過EUA，但也只能打副作用強的莫德納，「疫情預估一日三變，後續策略、政策、執行當然亂成一團」。